Manchester United : Morinho estime que Pogba nâ€™est pas si cher

Endosser la pression qui pèse sur les épaules de ses joueurs en accaparant l'attention des médias, c'est du "Mou" tout craché. Le dernier bénéficiaire de cette méthode est Paul Pogba. Pour Mourinho, le prix du milieu français, acheté 120 millions d'euros l'été dernier, faisant de lui le joueur le plus cher du monde, n'est au final pas si élevé et sera bientôt normalisé par le marché. "Je suis assez certain que l'été prochain, des joueurs qui ont la moitié de sa qualité coûteront autant sinon plus que lui. J'attends ce moment pour les gens arrêtent de le scruter. Dans quelques années, nous réaliserons qu'il n'était pas cher, mais peu de clubs ont cette vision", s'est félicité le coach de Manchester United.