France : RibÃ©ry au chevet de ThÃ©o

Depuis le début du mois, l'affaire Théo agite la France et secoue l'opinion publique. Franck Ribéry est lui venu au chevet du jeune homme, blessé à la suite d'un contrôle de police et hospitalisé.Depuis une quinzaine de jours que le scandale secoue la France, l'affaire Théo a fait couler beaucoup d'encre. Ce dossier brûlant oppose un jeune homme d'Aulnay-sous-Bois aux forces de police, qu'il accuse de violences graves à la suite d'un simple contrôle de routine. La victime, âgée de 22 ans, a été contrainte de subir une ITT (Incapacité temporaire de travail) de 60 jours, et a fini par porter plainte.En attendant que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire, Théo reçoit lui de nombreuses marques de soutien. Cet éducateur du quartier de la Rose-des-Vents a ainsi eu l'heureuse surprise d'accueillir Franck Ribéry. Le milieu de terrain offensif du Bayern Munich est venu saluer Théo, n'hésitant pas à lui offrir un maillot de la formation bavaroise et à prendre quelques clichés en sa compagnie.

"Un grand merci à Franck Ribéry, qui a rendu visite à Théo aujourd'hui et lui a offert notamment un maillot dédicacé par tous les joueurs du Bayern Munich. Théo est un grand fan de Franck Ribéry et a été très ému de cette visite. Merci Franck Ribéry", peut-on lire sur la page Facebook officielle "Justice pour Théo".