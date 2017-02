LOSC : Benzia, passeur dÃ©cisif face Ã  Caen

Yassine Benzia qui découvrait son troisième entraîneur de la saison avec Lille, était titulaire en déplacement à Caen dans son poste désormais habituel derrière l'attaquant. Le club du nord de la France qui a un nouveau propriétaire depuis quelques semaines restait sur trois défaites depuis la victoire à Lyon et le doublé de Benzia contre son club formateur.C'est donc de nouveau a l'extérieur que Lille s'est imposé en gagnant 0-1 à Caen, grâce à un but du néerlando-marocain Anwar El Ghazi à la 69e minute.C'est Yassine Benzia qui reçoit le ballon au niveau de la ligne médiane qui offre le but. Après avoir fixé le tunisien Alaeddine Yahia par une série de passements de jambe, il profite de l'appel de Sliti à gauche avant de lancer intelligemment El Ghazi dans l'axe d'une passe bien dosée du pied droit, ce dernier prend de vitesse Ben Youssef avant de marquer.