Sofiane Feghouli : Â« Rajevac nâ€™Ã©tait pas lâ€™entraÃ®neur adÃ©quat pour les Verts Â»

Le meneur de jeu international algérien de West Ham, Sofiane Feghouli, a estimé que l'ancien sélectionneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac, n'était pas l'entraîneur «adéquat» pour l'équipe nationale de football.

«Rajevac n'avait pas le niveau pour diriger la sélection nationale algérienne, même pas celui de la Ligue-1 ou 2. Il ne connaissait même pas les joueurs. En plus, il était irrespectueux, car il appelait Raïs M'Bolhi Goalman», a déclaré l'ancien Valencien au site La Gazaette du Fennec. «Nous avons rapidement compris qu'il n'était pas l'entraîneur adéquat pour la sélection algérienne et c'est vraiment dommage que nous ayons attendu autant pour agir, car nous avons perdu un temps précieux avec lui», a regretté le «Hammer», non-retenu pour la phase finale de la dernière coupe d'Afrique des nations au Gabon. «Nous avons concédé un match nul à domicile face au Cameroun (1-1) alors que les Camerounais étaient prenables ce jour-là. Il fallait juste mettre les joueurs qu'il fallait pour ce match. Ce fut une grosse déception dans les vestiaires après la fin de la rencontre, mais je tiens à préciser qu'il n'y avait pas d'agression physique sur l'ancien sectionneur, comme cela a été prétendu ici et là», a assuré Feghouli. L'international de 27 ans a affirmé avoir vu beaucoup d'entraîneurs pendant sa carrière et que «Rajevac est le pire» d'entre eux. «Je n'étais pas présent lors du stage ayant précédé le match contre le Lesotho, mais j'ai été appelé pour le stage suivant qui a précédé le match contre Cameroun, et là, j'ai été très surpris de voir Rajevac», a-t-il poursuivi. Eliminée dès la phase de poules de la CAN-2017, l'Algérie est également en très mauvaise posture dans les qualifications au Mondial-2018 en Russie. Cette situation s'est traduite par la consommation de trois sélectionneurs en très peu de temps : Christian Gourcuff, Milovan Rajevac et Georges Leekens.