Mise Ã  jour de la 20e journÃ©e du championnat de Ligue 1, USM Alger â€“ CR Belouizdad : Rachat pour lâ€™une, confirmation pour lâ€™autre

L’USM Alger, qui bat de l’aile depuis la reprise, affrontera cet après-midi au grand stade du 5-Juillet le CR Belouizdad, sur un nuage depuis l’entame de la phase retour. Une rencontre comptant pour la mise à jour de la 20e journée du championnat de Ligue I. Les protégés du technicien belge Paul Putt aborderont ce derby, qui s’annonce palpitant, dans un contexte particulier.

Les Rouge et Noir de Soustara, censés jouer les premiers rôles cette saison, peinent à retrouver leur marques et leur jeu. Par ailleurs, la ligne offensive unioniste, qui constituait sa force, reste muette depuis maintenant cinq rencontres. « Nous allons tenter de redresser la barre face au CRB. Ça sera un match difficile, face à une équipe qui a la confiance et dont les résultats suivent. Nous croyons, néanmoins, en nos chances. Nous avons largement les moyens pour venir à bout de cette formation du CRB. Par ailleurs, nous n’avons plus le droit à l’erreur, si nous voulons avoir une chance de rester dans la course pour le titre », a déclaré le portier de l’USMA, visiblement content d’avoir été blanchi par la commission de discipline de la LFP. De son côté, le Chabab compte bien profiter de sa bonne dynamique du moment, pour prendre le meilleur sur son adversaire du jour et prolonger sa belle série d’invincibilité. Surfant sur la vague du succès, les poulains de l’entraîneur marocain, Badou Zaki, veulent à tout prix enchaîner une victoire de plus pour améliorer leur classement et confirmer par la même leur exploit face au MCO. « L’équipe se porte bien. Elle a retrouvé une certaine stabilité dans les résultats. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Nous allons aborder ce derby face à l’USMA avec la ferme intention de le remporter. Avec le staff technique, nous avons bien préparé cette rencontre. Nous avons notre plan pour battre l’USMA. Pour ma part, je me sens très bien au sein de cette équipe du CRB, qui me permet de m’améliorer encore plus. J’espère marquer et offrir la victoire à nos supporteurs dans ce derby », a indiqué la nouvelle coqueluche du Chabab, visiblement très motivé.

R. M.