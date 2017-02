Coupe de la CAF, JS Kabylie 4 - 0 MC Brewereis (LibÃ©ria) : Avec brio

La JSK a relevé le défi de la «remontada». Les coéquipiers de Rial ont réussi avec brio leur qualification pour le second tour des éliminatoires de la coupe de la Confédération africaine de football. Les Canaris se sont imposés par le score fleuve de 4 à 0. Au match aller, la JSK s’était inclinée à Monrovia par 3-0. À noter que cette rencontre continentale a vu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El-Hadi Ould-Ali.

La JSK a entamé la partie tout feu, tout flamme, face à une formation libérienne adoptant un schéma ultradéfensif (4-5-1 avec un bloc bas). Évoluant dans une configuration tactique archi offensive (4-2-3-1), avec un bloc haut et un pressing dans le camps adverse, les camarades de Rial se sont rapidement mis en évidence, mettant à rude épreuve le défense adverse. 1’, Boulaouidat teste une première fois la vigilance du portier Koulibaly. 4’, Aiboud en plein surface rate complètement son tir. 5’, le tir lointain de Mebarki passe tout près du cadre. 6’, Benaldjia seule dans la surface ne parvient pas à cadrer. 20’, l’arbitre de la rencontre, le Tunisien Djouldi, accorde un penalty aux Canaris suite à une faute de main. Boulaouidat exécute la sentence et ouvre la marque. 26’, Berchiche reprend superbement le centre de Mebarki et double la mise. Une réalisation qui a boosté un peu plus une formation de la JSK, au meilleur de sa forme. Face à une équipe sans réaction, les protégés du duo Moussouni- Rahmouni ont redoublé d’efforts pour tenter de mettre le troisième but. 38’, le heading a bout portant de Raih est bien capté par le gardien. 43’, le tir de Redouani passe à peine sur la transversale. 45’, le coup franc de Rial passe à côté. De retour des vestiaires, les joueurs de la JSK ont affiché un véritable esprit de guerriers. À l’heure du match, Boulaouidat voit son heading repoussé par le poteau droit du gardien Koulibaly. 61’, le coup de tête de Berchiche, sur corner, passe tout près. 62’, Boulaouidat, idéalement servi par Benaldjia, passe en revue toute la défense avant de loger le cuir dans les filets. Il remet les deux équipe à égalité parfaite au vu des deux rencontres. Les joueurs du duo Moussouni-Rahmouni maintiennent la pression sur leurs adversaires et parviennent à inscrire un quatrième but, synonyme de qualification. 72’, Mebarki d’un tir croisé trompe la vigilance du gardien du MC Brewereis. Une victoire bonne pour le moral des troupes. Elle ne manquera pas de provoquer le declic pour la JSK, qui pour rappel vise le maintien en Ligue 1.

Rédha M.