Regard : Une question de bon sens

Alléluia, on commence à voir plus clair, voire à faire la part des choses. Nos entreprises deviennent, très « green ». Elles ne sont pas nécessairement polluantes, de nos jours, pour prendre conscience de l’importance de produire propre. Certaines d’entre-elles, sont attirées par l’option environnement, pas seulement pour des raisons liées à la protection de l’atmosphère ou encore des ressources naturelles, mais aussi, pour des considérations, liées, aux coûts, à la qualité et autres. Nos entités économiques, sont actives, dans ce domaine et ne se contentent plus d’actions classiques, de séminaires, organisés ici et là pour faire bonne impression, « lustrer » leur image de marque sur le marché, pour les besoins de certification. Bien plus que cela, elles redécouvrent, à coup sûr, les secrets des technologies propres et de l’efficacité énergétique qui influe positivement sur le processus de production. La maîtrise de la consommation d’électricité, en ces temps de disettes financière s’inscrit, parmi les priorités, du moins pour certains organismes, décidés, une bonne fois pour toute, de concilier l’environnement au management. Dernièrement, une vingtaine d’entreprises publiques et privées, à Alger, plus exactement, de la zone industrielle de Rouiba, ont affiché la couleur pour favoriser l’utilisation de l’énergie solaire pour réduire la facture d’électricité. Mieux, elles ont fait appel, à une expertise technique, dans ce sens, afin de réduire leur consommation en électricité, d’au moins de 40%. Ce n’est pas tout, l’étude technico-économique en question devrait être achevée, à la fin de l’année en cours. Nos entreprises bougent aujourd’hui, pour valoriser ou plutôt, tirer profit des technologies propres, indispensables, de nos jours, pour freiner la pollution industrielle. La préservation de l’environnement, c’est un fait, est l’affaire de tous et elle ne doit nullement être une affaire de gestes isolés.

Samia D.