PrÃ©vention des maladies chroniques : Les vertus de la diÃ¨te mÃ©diterranÃ©enne

On n'a plus vraiment besoin de preuves pour le croire, la diète méditerranéenne fait du bien. Elle joue un rôle dans la prévention des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle. C’est ce qui a été annoncé samedi dernier à Alger par le professeur Flugencio Saura Calixto de l’Institut de science et technologie des aliments en Espagne qui a conseillé aux populations de revenir à ce genre d'alimentation.

Le professeur qui a animé une conférence sur « Les vertus de l’alimentation méditerranéenne » à l’institut Cervantès a indiqué que le régime méditerranéen est le seul qui a prouvé scientifiquement son efficacité pour prévenir l’infarctus, l’accident vasculaire cérébral et bien d’autres maladies. Il a appelé à cet effet « à revenir aux méthodes de l'alimentation traditionnelles pour prévenir les maladies chroniques » tout en incitant à faire entrer cette matière dans le cursus de formation scolaire. Il a affirmé qu'il a été prouvé que les méthodes d'alimentation traditionnelles « sont saines et préservent la santé », appelant à renouer avec ces méthodes pour prévenir les maladies chroniques apparues depuis des années dans les pays du pourtour méditerranéen.

Le Pr Saura Calixto a ajouté que les auteurs des études effectuées aussi bien aux Etats-Unis que dans d’autres pays comme la Grèce et l’Espagne encouragent la consommation de l'huile d'olive, les fruits et les légumes en lieu et place des aliments contenant des produits chimiques ou des additifs alimentaires en raison de leur nocivité. Il a aussi mis en garde contre l'usage abusif de pesticides et d'engrais dans l’agriculture intensive tout en mettant l’accent sur la nécessité de conseils en matière de nutrition en tant que méthode de prévention au lieu de faire appel à des traitements médicaux. Il faut rappeler que plusieurs études ont montré que la cuisine méditerranéenne assure le bon fonctionnement de l’organisme et une meilleure espérance de vie.

C'est l'épidémiologiste américain, Ancel Keys, qui, après des années de recherche sur l'alimentation de sept pays (Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hollande, Italie, Espagne, Yougoslavie), a découvert les bienfaits de l'alimentation méditerranéenne. Il a remarqué que le taux de cancers et de cholestérol, les maladies cardiovasculaires et le stress étaient quasi inexistants dans les pays méditerranéens. Les résultats de l'étude ont montré que le taux de mortalité des suites de maladies coronariennes en Finlande s'élevait à 97%, contre 4% en Crête. De plus, ils ont montré que les maladies coronariennes faisaient deux fois plus de victimes dans le nord de la France que dans le sud. Premier facteur de cette performance réside dans la nature des ingrédients employés dans les cuisines locales telle que l'huile d'olive qui est riche en acides gras mono-insaturés qui ont la propriété de réduire le taux de "mauvais" cholestérol. Il est précisé en outre que l'alimentation méditerranéenne est pauvre en graisse animale et en sucre rapide, mais elle est riche en fibres, en oméga 3 et en antioxydants.

Wassila Benhamed