Grand angle : Battre le fer tant quâ€™il est chaud

La réunion de concertation à Tunis entre l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte sur la situation en Libye, avec la participation du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, aux côtés de MM. Khemaies Jihnaoui et Samah Choukri, respectivement ministres tunisien et égyptien des Affaires étrangères, visera en premier lieu à coordonner les efforts déployés par ces trois pays voisins en vue d’aider les Libyens à mettre un terme à leurs divergences et de s’engager sur la voie de la réconciliation nationale dans le but de préserver l’intégrité territoriale de leur pays. La récente rencontre organisée au Caire, où plusieurs dirigeants libyens, dont le chef du gouvernement d'entente nationale, Faïz Al Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar, se sont rendus, a été couronnée par un accord prévoyant d'œuvrer à la tenue d'élections présidentielle et parlementaires en Libye, en février 2018, et d’apporter des amendements à l’accord politique de décembre 2015 afin de donner un rôle au maréchal Haftar. En dépit de ce qui semble être une avancée considérable sur le périlleux chemin de la recherche d’une solution politique au conflit en cours depuis 2011, force est néanmoins de souligner que les principaux protagonistes refusent toujours de s’asseoir autour d’une même table. Signe que la confiance n’est toujours pas de mise. Le chef du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faïz Al Sarraj, a affirmé, suite au refus du maréchal Haftar de le rencontrer, que «le dialogue permettra incontestablement d'aboutir à des solutions, et que l'obstination, par contre, mène à l'impasse politique et accentue les souffrances du peuple libyen». Et c’est dans ce sens que l’Algérie œuvre. Lors d’une recentre rencontre avec une importante délégation libyenne, représentant la coordination des forces de l'Ouest et du Sud, composée d'officiers de l'opération «El Bounian El Marsous» et du ministère libyen de la Défense, Abdelkader Messahel, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes a rappelé «l'importante contribution de l'Algérie visant au rapprochement entre les parties libyennes», ainsi que «son action constante en faveur de la solution politique durable, à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, loin de toute ingérence extérieure». M. Messahel ne manquera pas par ailleurs de mettre en exergue l'«impératif de mutualiser les efforts des Libyens pour bâtir des institutions fortes et légitimes, notamment une armée nationale unifiée». Or, c’est à ce niveau que le bât blesse. Et parce qu’il est difficile d’imaginer que les Libyens sont satisfaits de la situation actuelle, force est de croire que ceux qui détiennent la clé de la solution du conflit ne gâcheront pas l’opportunité qui se présente à eux et qui pourra leur permettre de tourner une page douloureuse de l’histoire de la Libye.

Nadia K.