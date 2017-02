Syrie : L'armÃ©e aux portes de Palmyre

Les forces gouvernementales syriennes sont à 24 kilomètres de la cité antique de Palmyre, au centre de la Syrie, dans le cadre d'une opération visant à reconquérir la ville, de nouveau aux mains du groupe terroriste Daech depuis décembre, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. D'intenses combats font rage entre l'armée syrienne et les terroristes de Daech dans les environs de Palmyre, à l'est de la province centrale d'Homs, selon l'observatoire. Le groupe de surveillance établi au Royaume- uni a précisé que les affrontements, soutenus par de lourdes frappes aériennes sur les positions de Daech, ont récemment favorisé la progression de l'armée syrienne et des combattants alliés dans les environs désertiques de la cité antique. Il ajoute que l'armée syrienne a pris le contrôle d'une grande partie de la région d'al-Bayarat, près de Palmyre, et qu'un grand nombre de victimes sont à déplorer de part et d'autre de la ligne de front. Daech a repris le contrôle de Palmyre en décembre après avoir ramené des renforts. Il a également repris le contrôle des gisements de gaz et de pétrole alentour. Jusqu'à présent, les forces syriennes ont réussi à s'emparer du gisement de gaz de Hayan, l'installation de production de gaz la plus importante du pays. Elles progressent en direction du gisement de pétrole de Jazel et sont sur le point de l'atteindre. Lors de sa seconde tentative pour s'emparer de la cité antique, Daech avait fait exploser la façade de l'amphithéâtre ainsi que d'autres vestiges et monuments de Palmyre, ce qui avait encore aggravé les dégâts infligés au site lors de la première invasion par le groupe. Par ailleurs, l'émissaire de l'ONU sur la Syrie Staffan de Mistura s'est interrogé hier sur l'engagement américain dans la recherche d'une solution politique en Syrie, à quelques jours de la reprise de négociations inter-syriennes à Genève. "Où sont les Etats-Unis (sur la solution politique)? Je ne peux pas vous le dire, car je n'en sais rien", a déclaré M. de Mistura à la Conférence sur la sécurité à Munich, estimant que l'une des priorités de Washington était de "détruire" les jihadistes de l'Etat islamique.