Le Coin du copiste : Une distinction mÃ©ritÃ©e

D’abord journaliste ayant fait largement ses preuves dans le métier et ce, au sein de l’équipe d’El Moudjahid puis s’étant tourné vers la recherche historique en produisant une pléthore d’ouvrages, notre confrère Amar Belkhodja résidant depuis à Tiaret sera récipiendaire aujourd’hui d’une haute distinction au sein de l’université de cette ville, plus précisément à la faculté des sciences humaines. De passage à notre rédaction, l’écrivain prolifique, qui n’arrête jamais ses déplacements vers la capitale malgré la distance, était heureux de nous annoncer et nous faire partager la bonne nouvelle : le prix Dr Honoris Causa, rien que ça qui lui sera décerné dans l’enceinte de l’université Ibn-Khaldoun de Tiaret, plus exactement à la bibliothèque. Ce passionné d’histoire et de culture algériennes a bien mérité cette reconnaissance après près de 25 années passées au service de la presse et une durée pratiquement égale dans l’effort continu d’écrire des ouvrages. En effet, il en a à son actif plus d’une trentaine, parmi lesquels on citera à ce titre Colonialisme, les crimes impunis (2006), L’affaire Hamdani brûlé vif par l’OAS (2009), En épiant l’histoire (2011). Des livres et des années de recherches sur des documents et des archives inédits pour celui qui avoue ne pas avoir suivi de formation mais travaillé en simple autodidacte, guidé par le seul intérêt de notre histoire passée et présente, et en particulier celle de la guerre de Libération nationale et les méfaits induits par le colonialisme sur notre société. Notre auteur, souvent à l’affût de la moindre information, s’applique dans chaque sujet à remonter l’histoire pour reconstituer le puzzle des événements, des hauts faits d’armes et des personnalités, au parcours révolutionnaire et intellectuel, oubliées ou négligées par

l’histoire contemporaine que notre écrivain arrive à exhumer sous sa plume. Ce sont toujours des hommages poignants de vérité qui font des crochets sur un pan de notre histoire, le plus sanglant depuis l’époque de la conquête coloniale. Pour découvrir la biographie d’Amar Belkhodja, il faut sans doute lire le livre que lui a consacré sa fille, ouvrage qui porte l’intitulé L’arpenteur de la mémoire, et qui souligne le caractère tenace et curieux des recherches que ne cesse d’effectuer son père qui est par ailleurs l’auteur de Momo, la magie des mots. La cérémonie qui a lieu aujourd’hui se déroule en présence du doyen de la faculté et des professeurs en anthropologie, sociologie et histoire qui ont élaboré une synthèse de 250 pages sur presque tous les dossiers traités par notre auteur avec la présence de personnalités venues de Tlemcen, Mascara, Oran et Alger.

L. Graba