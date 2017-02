Note de lecture, Le voile de la peur, de Samia SHARIFF : Les cicatrices de la libertÃ©

Dans son roman l’écrivaine, décrit et témoigne des lourds obstacles qu’elle a dû braver au cours de sa vie. Samia, est une fille qui malheureusement, est née dans une riche famille algérienne, musulmane mais extrémiste où être une fille est une malédiction. Elle est considérée comme un objet et non pas comme un être humain. Ayant grandie en France, à l’âge de sept ans, toute la famille retourne en Algérie. C’est là où commencent ses malheurs ! A seize ans, elle est forcée de se marier avec un homme, Abdel qui a le double de son âge. Samia est maltraitée, violée, mais elle ne peut se plaindre, «car c’est son mari et il l’aime» comme ne cesse de lui répéter sa mère. Avec cet homme elle aura trois enfants, un garçon qui sera élevé par ses grands-parents maternels, et deux filles, qui feront le bonheur de Samia. Les années passent notre héroïne se voit infliger des coups qui font désormais partie de son quotidien, les viols fréquents et les insultes journalières, Samia décide alors de s’enfuir avec ses filles. Elles sont reniées par toute la famille, humiliées et traitées de tous les noms. Durant cette époque, époque de la décennie noire, elle divorce de son époux qui la menace elle et ses filles de les tuer. Un jour Samia fait la rencontre inattendue d’un militaire Hussein, c’est l’amour, un sentiment inexistant chez Samia. Vivant une parfaite idylle avec le jeune homme, les malheurs reviennent vite au galop, ses parents sont au courant, ils la séquestrent avec ses filles durant un mois, jusqu’au jour où elles s’évadent et se refugient chez une amie.

Mariée avec Hussein, vivant avec ses deux filles et les trois enfants nés de son second mariage, Samia est toujours harcelé par son ex-mari. Elle décide de s’enfuir avec les enfants en France, lieu de sa naissance et où elle a grandi. Déplacée d’un centre d’accueil à un autre, la nouvelle famille fait la rencontre d’un homme, qui leur conseille d’aller au Canada.

Ahlem Bouaoukel

Samia Shariff (pseudonyme) est née en France en 1959. Son roman Le voile de la peur a été publié aux éditions Michel Laffont en 2007.