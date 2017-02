Vernissage de lâ€™exposition Â«Ils ne sont pas mortsÂ» : De jeunes artistes immortalisent les martyrs

Les rues que nous arpentons tous les jours, les écoles et universités que nous avons fréquentées portent leurs noms, et leur sacrifice pour la liberté de l'Algérie demeure à jamais dans nos mémoires.

Pour célébrer la journée national du chahid, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) a organisé une exposition collective à la galerie Baya au palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger intitulée "Ils ne sont pas morts", mettant en évidence trente portraits de grands martyrs du devoir national. Fruit d'un atelier d'art plastique tenu à la villa Abdeltif, trois artistes de différentes régions du pays ont travaillé laborieusement pour «enfanter» ces trente portraits. Il s'agit de Djelloul Merhab de Mascara, de Sofiane Day de Batna et de Salim Rekah de Setif. Rencontré lors du vernissage de l'exposition samedi soir, jour de la célébration de la journée nationale du Chahid, l'artiste plasticien Salim Rekah se dit honoré de faire les portraits de ceux qui ont contribué magistralement au recouvrement de la souveraineté nationale. "Chaque artiste a réalisé dix portraits. J’ai fait entre autres ceux d'Abane Ramdane, Lakhdar Bentoubal, Hassiba Ben Bouali, Ouerida Medad, le colonel Amirouche, mais aussi d’anciens présidents comme Houari Boumediène, Chadli Bendjedid, Mohamed Boudiaf et Ali Kafi. Nous avons fait des recherches sur Internet, tiré plusieurs photos traitées par logiciel, afin de commencer à travailler sur les portraits. Je souligne les grands moyens et commodités mis à notre disposition à la villa Abdeltif", a noté Salim Rekah, indiquant que cette expérience enrichissante lui a permis d'échanger des idées avec d'autres artistes, et surtout d'apprendre beaucoup de choses sur le plan technique. Salim Rekah se dit heureux et honoré d'immortaliser les portraits de ces martyrs.

"Je crois que nous avons touché un point important. Nous avons plus d'un million et demi de martyrs, la réalisation de trente portraits est le prélude d'une continuité qui doit être assurée par d'autres artistes. Pour ma part, j'ai essayé d'imaginer la personnalité, le parcours et la vie de chaque martyr, j’espère pouvoir transmettre ces émotions aux visiteurs de l'exposition", a-t-il fait savoir. Questionné sur l'intitulé de cette exposition, l'artiste indique que le sacrifice des martyrs demeure vivant pour tous les Algériens. " La société a un respect religieux et une grande admiration pour les martyrs. On peut dire qu’ils vivent toujours en nous, et nous tirons chapeau bas à ces héros qui ont donné leur vie pour l’indépendance du pays. C'est grâce à eux que l'Algérie jouit de sa liberté et de sa souveraineté. Organiser de telles expositions a un impact positif sur les enfants et les jeunes générations", a-t-il lancé. Diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Alger, spécialité céramique, professeur aussi dans les écoles des beaux-arts à Sétif, Batna et Tipasa, Salim Rekah a adopté par la suite des expressions artistiques contemporaines comme le figuratif et le semi-figuratif. "Pour cet atelier, nous avons travaillé sur l'expression du visage à partir de photos en noir et blanc, nous avons donné plus de vitalité à ces portraits en leur apportant des couleurs", a-t-il conclu.

Kader Bentounès