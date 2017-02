CrÃ©dit Ã  la consommation : 900 milliards de centimes allouÃ©s

«Pas moins de 900 milliards de centimes ont été octroyés pour les crédits à la consommation depuis le lancement de la formule.» Tel est le montant énoncé par le président de l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), Boualem Djebbar. M. Djebbar, qui s’exprimait en marge de la rencontre d’affaires algéro-saoudienne qui s’est tenue la semaine dernière, a affirmé que «les banques ont accordé en une année des crédits de l’ordre de 700 milliards de centimes destinés au financement de l’acquisition des voitures Symbol et Hyundai fabriqués localement, dans le cadre du dispositif du crédit à la consommation lancé par les pouvoirs publics. Un financement qui permet aux citoyens algériens de s’offrir des biens de consommation selon différentes modalités, et cela en vue de favoriser la production locale et d’encourager ainsi les Algériens à faire confiance en les produits fabriqués en Algérie». Le président de l’ABEF a affirmé en outre que grâce à la réinstauration du crédit à la consommation, les différentes établissements bancaires en Algérie ont pu accorder quelque «900 milliards de centimes, l’année dernière». Un chiffre qui atteste, selon lui, du fait que «le dispositif réglementaire en vigueur est un indicateur de la bonne santé de l’économie algérienne dans un contexte de crise». À cela s’ajoutent des prêts de «l’ordre de 200 milliards de centimes pour l’achat des meubles, des équipements électroménagers et des matériaux de construction fabriqués en Algérie», a également précisé la même source. La relance du crédit à la consommation est donc l’un des moteurs de la croissance économique en Algérie, l’objectif visé par les autorités publiques était de favoriser l’acquisition des biens et marchandises des marques nationales. Pour ce qui est du crédit à la consommation, il est à signaler que l’octroi est subordonné à l’acquisition d’un bien, auprès d’un vendeur commercialisant des produits issus de la production nationale. Après plusieurs années de suspension, le crédit à la consommation a été relancé pour accompagner la politique gouvernementale tournée vers la promotion de la production locale. Pour rappel, le retour du crédit à la consommation avait été décidé par la réunion tripartite de février 2014, et ses conditions et modalités par rapport aux ménages ont été fixées en vertu du décret exécutif 15-114 du 12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d'offres en matière de crédit à la consommation. Un autre dispositif réglementaire a été mis en place par la Banque d’Algérie, en vue d’améliorer les conditions d’obtention des crédits, ce décret vise la réglementation des taux excessifs pratiqués par certains établissements bancaires, et cite 7 catégories de crédits visés par la règle de détermination du taux bancaire jugé «excessif». Il s’agit des crédits du découvert, du crédit à la consommation, des crédits à court terme, des crédits à moyen terme, des crédits à long terme, des crédits de financement de l’habitat et du leasing. L’un des défis que tente de relever l’ABEF est la généralisation d’utilisation du paiement électronique (e-paiement) à travers toutes les banques, et cela pour faciliter le financement des crédits à la consommation, dans les années à venir. L’ABEF est une association professionnelle qui regroupe plusieurs établissements financiers du secteur public et privé, qui a pour mission de penser à l’amélioration des techniques de banques et de crédits et la contribution au développement de la politique de formation bancaire.

Tahar Kaidi