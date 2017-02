Samy BoukaÃ¯la, membre fondateur dU CARE : Â« Passer la main Ã  lâ€™investissement privÃ© Â»

Il n’y a pas «de solution miracle à la crise pétrolière, la seule solution qui existe est que tout le monde se mette au travail». Aussi, «face à cette crise qui a démontré que la trop forte dépendance de l’Algérie aux hydrocarbures la rendait fragile et susceptible à des situations de précarité, nous n’avons malheureusement pas été assez rapides pour diversifier notre économie». Aujourd’hui, nous en avons les prémices, avec cet effondrement de 50% des revenus de nos exportations. Une situation compliquée davantage par le fait que «pendant ces 15 dernières années, la relance de l’économie nationale a été essentiellement tirée par la dépense publique». S’exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, l’un des membres fondateurs du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) estime que «cela ne veut pas dire que l’État, qui a toujours eu un rôle prépondérant dans l’investissement national, ne doit plus investir, mais dans cette phase, il doit passer la main à l’investissement privé, pour que cette locomotive puisse débrayer, que l’économie soit tirée par la croissance, à travers l’entreprise». M. Samy Boukaïla souligne, à ce propos, que le CARE a de tout temps considéré que «l’entreprise doit être au cœur des préoccupations du gouvernement, de la société algérienne». Évoquant, dans ce sillage, l’élaboration d’un rapport, conclusion de nombreuses rencontres organisées avec des chefs d’entreprises et des dirigeants d’associations patronales à travers le pays, «l’Invité de la rédaction» a précisé que l’initiative visait à promouvoir une économie productive et à améliorer le climat des affaires. «Le 29 mai dernier, nous avons mis en place une méthodologie, une sorte d’exercice que nous espérons renouveler avec les associations professionnelles et les organisations patronales. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un document qui résume une approche engagée depuis 2015, avec la contribution d’innombrables chefs d’entreprises, et qui recense des problèmes décriés et mis en évidence par les opérateurs économiques. L’esquisse, qui sera transmise au Premier ministre, reprend ainsi les priorités et les préoccupations des chefs d’entreprises.»

À ce titre, M. Boukaïla fera état de la persistance de certaines contraintes liées, notamment à «la problématique du financement de l’économie, à la formation professionnelle et à la qualité de la ressource humaine, à la complexité du système fiscal qui gagnerait à être simplifié, la bureaucratie qui freine un petit peu la dynamique économique, à cause de procédures qui n’ont pas lieu d’être parfois, et aux redondances dans les procédures administratives». Aussi, le représentant du CARE a fait part de la mise en place d’un observatoire qui «va suivre, en continu, les réformes qui sont entreprises, d’un côté, par les pouvoirs publics, et, de l’autre, la contribution des opérateurs économiques dans l’attente du gouvernement». S’exprimant à propos du nouveau modèle de croissance, «accueilli avec beaucoup d’enthousiasme», il fera part du souhait que ce programme soit «percutant, qu’il fasse ressortir une liste de réformes et un plan d’action précis, et surtout qu’il y ait un suivi de l’exécution de ce plan». Selon le membre du CARE, «tous les Algériens sont appelés à contribuer à cet effort, car l’État a ses responsabilités». En fait, «l’assistanat doit disparaître graduellement, pour que l’Algérien puisse s’émanciper, avoir ses chances sur le marché et se prendre en charge». Plutôt optimiste, «l’Invité de la rédaction» considère que «malgré les contrariétés que nous avons vécues, en tant qu’opérateurs économiques, que le pays a vécues, en tant que nation, l’Algérie a un avenir prometteur, pour peu qu’on se mette dans la même direction». Sur un autre plan, M. Samy Boukaïla estime que la réduction des importations ne s’opère pas exclusivement à travers les licences d’importation, mais également par «la force du marché». Pour l’heure, «l’important est de concentrer sur les moyens d’augmenter les revenus de la nation, autrement dit augmenter son PIB, ses investissements, améliorer la qualité de son produit, pour qu’il soit exportable». En fait, «si l’on décide de s’intégrer dans la chaîne des valeurs mondiale, on doit avoir une économie basée sur une logique d’ouverture sur le monde et les nouvelles technologies», conclut Samy Boukaïla.

D. Akila