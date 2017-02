Valorisation des dÃ©chets : Une source dâ€™emploi

«La valorisation de la totalité des déchets recyclables générés en Algérie représente un gain économique potentiel de l’ordre de 56 milliards de DA», soutient la directrice de la Gestion intégrée des déchets à l’Agence nationale des déchets (AND).

Mme Fatma-Zahra Barça, qui s’exprimait lors d’une journée d’étude, en marge de la 13e édition du Salon international SIEE Pollutec, a également mis en avant «l’impact positif» sur l’environnement et la création d’emplois que peut créer la valorisation de la totalité des déchets en Algérie. Il faut dire que notre pays produit annuellement près de 20 millions de tonnes de ces déchets, dont 12 millions concernent les déchets pouvant être récupérés actuellement.

Elle précise aussi que pas moins de 7.600 d’emplois directs et indirects peuvent être générés dans la seule filière de recyclage des PET (produits en téréphlatate d’éthylène, dont les bouteilles en plastique). La même responsable fera remarquer que la seule activité de récupération des emballages peut drainer un gain économique de l’ordre de 38 milliards de DA.

Évoquant ensuite les différents projets de l’Agence en matière de recyclage, la directrice de la gestion intégrée des déchets à l’AND affirme qu’il s’agit d’un programme pour la récupération et le recyclage du papier, avec la contribution de plusieurs établissements et organismes à caractère administratif. «L’AND s’est lancée, en outre, explique-t-elle, dans un autre projet-pilote pour le tri sélectif des déchets ménagers dans 14 wilayas. Ce projet a pour objectif essentiel, d’instaurer la culture du tri chez les ménages, et ce en misant, dans l’action de sensibilisation, sur les comités de quartiers, les associations, les représentants des collectivités locales et des directions de l’environnement. Ces projets-pilotes seront généralisés progressivement.»

S’exprimant pour sa part, le représentant du ministère des Ressource en eau et de l’Environnement a relevé que le taux de recyclage en Algérie ne dépasse pas actuellement les 5%, signalant que la non- valorisation des déchets influe négativement sur la richesse du pays, l’environnement et la santé de la population. Lors de son exposé, M. Larbi Ridha Youyou a par ailleurs évoqué le programme national de gestion intégrée des déchets, lequel repose sur la préservation de l’hygiène publique et la création d’«emplois verts».

Remarque importante à retenir, 1.257 schémas directeurs communaux de gestion des déchets ont été élaborés, dans le cadre de ce programme. Aussi, pas moins de 144 centres d’enfouissement technique (CET) sont programmés, dont 92 ont été réalisés et sont actuellement en exploitation, en plus de 160 décharges contrôlées. Le même responsable note que le ministère des Ressource en eau et de l’Environnement mène, depuis voilà quinze ans, une campagne de lutte contre les décharges sauvages Dans ce contexte, on compte 1.304 décharges éliminées et réhabilitées sur les 3.000 existantes au niveau national.

Pour ce qui est des déchets spéciaux, on apprend que 300.000 tonnes sont générées annuellement, soit un autre potentiel important à exploiter. Ce chiffre renseigne sur l’importance du recyclage, très faible en la matière. «Le développement des activités liées à ce créneau peut contribuer à augmenter les exportations hors hydrocarbures», a affirmé le responsable du ministère. Il faut dire que ces produits doivent subir un ensemble de traitements appropriés, pour en réduire la toxicité et le risque de contamination.

Soraya Guemmouri