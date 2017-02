SÃ»retÃ© nationale : Un professionnalisme reconnu

«L’histoire de la police algérienne et les missions dont elle s’est acquittées», tel est le thème d’une conférence historique qui s’est tenue à Aïn Defla sur la police algérienne, animée par le directeur du Musée central de la police, le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim.

Pour le représentant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la police algérienne est actuellement en «pleines évolution et modernisation sur tous les plans». Une évolution et une modernisation, qui, il faut le souligner, sont «le fruit de la nouvelle stratégie prise par le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, ayant valu à la police algérienne une place prépondérante dans le monde».

Et d’ajouter que la DGSN a fait de grands pas en matière d’amélioration de la situation sociale de ses éléments, en inaugurant, à titre d’exemple, l’an dernier, un établissement hospitalier pour la police à Oran.

Il faut dire que la police algérienne est devenue une référence internationale, voire mondiale en matière de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité organisée. Il faut souligner que les efforts consentis dans ce sens ont, depuis 2013, placé la police algérienne parmi les meilleures du monde.

Selon un rapport d’Interpol, les forces de l’ordre algériennes figurent au cinquième rang des polices du monde. En plus de cet excellent résultat, pour la troisième année consécutive, la police scientifique algérienne se classe au second rang en Afrique, juste derrière l’Afrique du Sud.

«Le haut degré de professionnalisme atteint par la police algérienne lui a valu respect et considération à travers le monde», a affirmé le directeur du Musée central de la police. Le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim a indiqué par ailleurs qu’à la faveur de «la vision éclairée de ses dirigeants et de la stratégie mise en place pour la moderniser, la police algérienne a su relever les défis sécuritaires actuels, constituant par la même occasion un modèle dont s’inspire nombre de pays».

Il a cité la Gestion démocratique des foules (GDF), «une approche pacifique des exigences de maintien de l’ordre nécessitant professionnalisme et sang-froid», faisant état de l’envoi par plusieurs pays d’éléments de leur police en vue de s’imprégner de ce concept, en bénéficiant, notamment, d’une formation dans ce domaine précis.

Il met en avant l’importance du rôle de la police algérienne dans des organisations telles Interpol et Afripol. Selon ce haut gradé, la déclaration faite en décembre dernier par le secrétaire général d’Interpol, en vertu de laquelle l’«Algérie a acquis une grande expérience en matière de lutte contre le crime susceptible de profiter à plusieurs pays», est révélatrice à plus d’un titre.

«Le témoignage du Président de la République sur la contribution des services de police en matière de recouvrement de la sécurité ne peut que nous inciter à nous surpasser dans l’accomplissement de notre mission de protection des personnes et des biens», a-t-il soutenu.

Lors de sa communication, il a expliqué que la politique de proximité de la DGSN a donné et donne toujours ses fruits. À cet effet, il affirme que la police de proximité ne «baissera pas d’un iota» ses efforts, pour se rapprocher davantage du citoyen et de ses préoccupations, dans le but de gagner la confiance du citoyen qui constitue «l’élément fondamental de l’équation sécuritaire».

Par ailleurs, le commissaire divisionnaire a annoncé la création prochaine d’un centre de commandement et de contrôle reliant le siège de la DGSN à toutes les régions du pays, à travers le son et l’image. Sur le même registre, pas plus loin que la fin janvier dernier, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), Mohamed Benali Kouman, a salué, à Alger, «le haut niveau de professionnalisme de la police algérienne dans sa lutte contre toutes formes de criminalité et de terrorisme».

Lors d’une visite au Centre de commandement et de contrôle de la DGSN, M. Kouman a salué «les efforts consentis par le Commandement de la police algérienne, pour le développement et la modernisation de l’appareil sécuritaire», avait indiqué un communiqué de la direction générale de cette institution.

Après avoir souligné que la police algérienne est devenue «pionnière en matière de sensibilisation et de respect des droits de l’homme», le secrétaire général du CMAI a rappelé son «rôle efficace en matière de consolidation des moyens de la coopération sécuritaire, lors des rencontres régionales et internationales».

Mohamed Mendaci

57 personnes arrêtées dans plusieurs wilayas

Les services de la Sûreté nationale continuent la lutte contre la criminalité à travers le pays, où plusieurs opérations d’arrestation et de démantèlement des réseaux de trafic de drogues ont été effectuées durant les dernières 24 heures, selon un communiqué rendu public par la DGSN, avant-hier.

Sept personnes ont été arrêtées, ce week-end à Oran, par les services de la sûreté de wilaya, pour trafic de drogue et vol de véhicules, selon la même source ; cette opération a permis la récupération d’une voiture volée et des outils utilisés dans les vols, comme un appareil prohibé utilisé pour déchiffrer le système de verrouillage des portes des voitures.

Dans une autre opération, les services de l’ordre ont procédé à l’arrestation de 57 suspects à Alger et à Tébessa, pour délits portant sur la possession de drogues et d’armes blanches, selon la même source.

Dans les wilayas d’Aïn Témouchent et de Bordj Bou-Arréridj, deux réseaux de trafic de drogues ont été démantelés au cours de la semaine. Arrêtés en flagrant délit, les membres de ces bandes composées de 11 individus, dont deux femmes, sont soupçonnés de liens avec des réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogues dures qui s’étendent à d’autres wilayas.

Les services de la Sûreté nationale ont démantelé 4 bandes de trafic de drogue, après une longue et minutieuse opération de surveillance dans quatre opérations distinctes à travers plusieurs wilayas, a indiqué avant-hier un communiqué de ce corps constitué.

Tahar Kaidi