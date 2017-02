Crise libyenne : Consolider lâ€™Accord politique

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, prendra part, aujourd’hui et demain, à une réunion de concertation Algérie-Tunisie-Égypte, sur la situation en Libye, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. M. Abdelkader Messahel sera «aux côtés de MM. Khemaies Jihnaoui et Samah Choukri, respectivement ministres tunisien et égyptien des Affaires étrangères», a précisé la même source. «Au cours de cette réunion, il s'agira de définir le rôle de chaque pays dans le rapprochement de points de vues entre les parties libyennes, de converger leur approches respectives, afin de faire avancer le processus actuel devant conduire à la consolidation de l'Accord politique et garantissant, par là-même, le succès du Sommet tripartite prévu à Alger», précise le texte.

L'Algérie a entrepris, à la demande des parties libyennes, «des efforts intenses pour aider à ce rapprochement et à trouver des solutions aux différends qui les opposent», rappelle le communiqué.

«L'Algérie reste déterminée à œuvrer dans ce sens pour qu'une solution définitive soit trouvée et permettre le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays», a assuré le ministère. «C'est dans ce sens et à la demande des parties libyennes qui se sont rendues en Algérie, ces dernières semaines, qu'une tournée dans plusieurs régions libyennes de M. Messahel est programmée dans les prochains jours», conclut le texte.