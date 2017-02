PrÃ©paratifs du hadj-2017 : La dÃ©lÃ©gation algÃ©rienne Ã  pied dâ€™Å“uvre Ã  Djeddah

Conduite par M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, une importante délégation algérienne se trouve depuis jeudi dernier aux Lieux saints de l’islam, pour finaliser les préparatifs de prise en charge des candidats algériens au hadj-2017, annonce le site internet du ministère.

Composée de représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances et du Tourisme, ceux de la Banque d’Algérie, de la compagnie nationale Air Algérie et de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), la délégation algérienne se trouve à pied d’œuvre à Djeddah, où elle a entamé sans tarder l’étude des offres saoudiennes relatives à la prise en charge de nos hadjis, en matière d’hébergement, qui sont parvenues au siège du consulat algérien, suite à l’avis d’appel d’offres lancé par l’ONPO à travers les médias saoudiens, quelques mois auparavant. Le site web du ministère rapporte également qu’à l’issue de la rencontre entre notre ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, et son homologue saoudien, M. Mohamed Salah Ben Tahar Benten, le même jour, le quota des hadjis algériens a été porté officiellement à 36.000 hadjis, cette année, eu égard à l’augmentation des capacités d’accueil de la Sainte mosquée de La Mecque, après la fin des travaux d’extension entrepris sur les lieux depuis 2013, travaux qui ont obligé l’Arabie saoudite à réduire son quota de hadjis de 50%, et celui des pays musulmans de 20%, rappelle t-on. Dans le cadre des intenses préparatifs de prise en charge des hadjis, les représentants des agences de voyages et de tourisme, agréées pour le pèlerinage 2017, sont également attendues, ces jours-ci, aux Lieux saints de l’islam, pour voir sur le terrain quelles sont les meilleures dispositions à prendre pour garantir les meilleures conditions de pèlerinage, s’agissant particulièrement des prestations de service offertes en matière d’hébergement et de restauration des hadjis, précise-t-on. En effet, les 36 agences de voyages privées agréées (en attendant les résultats des recours), plus celles du Touring Club d’Algérie et de l’ONAT, sont tenues de respecter les clauses du nouveau cahier des charges, mis dernièrement à leur disposition par l’ONPO, concernant les conditions d’hébergement des hadjis, et ce en termes d’emplacement et d’éloignement des hôtels par rapport à la Sainte mosquée de La Mecque, sans oublier le volet important de l’espace réservé aux pèlerins dans les chambres.

Mourad A.