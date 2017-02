MDN : Identification des neuf terroristes Ã©liminÃ©s Ã  Bouira

Les neuf terroristes éliminés vendredi à Bouira, lors d'une opération de ratissage menée par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), ont été identifiés, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Suite à l’opération de qualité qui est toujours en cours, menée par des détachements combinés de l'ANP, près de la commune d’El-Adjiba, wilaya de Bouira (1re Région militaire), ayant permis de neutraliser 14 terroristes et de récupérer 13 armes à feux, une quantité de munitions et d’autres objets, il a été procédé à l’identification des neuf terroristes éliminés hier 17 février 2017», note le MDN. Il s’agit des criminels : M. Mustapha alias «Abou Abdellah», qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, M. Abderrahmane alias «Soraka», qui avait rallié les groupes terroristes en 2001, G. Adda alias «Abou Mayssara», qui avait rallié les groupes terroristes en 2005, A. Djamel alias «Chouaïb», qui avait rallié les groupes terroristes en 2006 , C. Mohamed alias «Mossaab», qui avait rallié les groupes terroristes en 2006, Z. Antar alias «Abou Hamza», qui avait rallié les groupes terroristes en 2010, M. Yacine alias «Abou Doudjana», K. Mohamed Tahar alias «Abou El-Yakin», et H. Abdelghani alias «Bilel»», précise la même source.