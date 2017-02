Mark et sa Â« crÃ©ature Â»

Tout est rose dans le monde des bisounours. Le «débonnaire» Zuckerberg vient de publier un manifeste dans lequel il veut «rassembler l'humanité», rien que ça ! Enivré, peut-être, par sa colossale richesse et son immense pouvoir, Mark se considère comme celui qui a «connecté le monde et construit une communauté mondiale». Ce pur produit de la Silicon Valley libertarienne étale au monde sa vision utopiste en balayant d’un revers de la main, les accusations qui insistent sur sa responsabilité directe dans la désinformation et la violence. Le fondateur de Facebook plaide pour que son réseau tentaculaire et pratiquement incontrôlable lutte activement contre le changement climatique, les épidémies, le terrorisme, les fausses informations et les «mouvements de repli sur soi». «Ces dix dernières années, Facebook s'est consacré à connecter amis et familles. Sur cette base, notre prochain objectif sera de développer une infrastructure sociale pour notre communauté — pour nous soutenir, pour nous garder en sécurité, pour nous informer, pour l'engagement civique et pour l'inclusion de tous», écrit-il dans sa missive publiée jeudi dernier. Il a juste omis de dévoiler les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser et réaliser une telle ambition. La seule décision palpable annoncée reste la prochaine personnalisation des paramètres de modération en fonction du seuil de tolérance personnel ou celui de la zone géographique. Près de 2 milliards d’êtres humains sont connectés à Facebook, et pour l’écrasante majorité, le réseau fait fort en matière de communautés d'entraide, de sécurité, d'information, d'engagement civique et d'inclusion culturelle. Pour les initiés et autres scientifiques, ce «manifeste» n’est pas dénué de sous-entendus et ressemble à la déclaration d'indépendance du cyberespace publiée il y a vingt ans, où l’idée d’un monde nouveau interconnecté en parallèle des circuits conventionnels fut avancée. Une si grande puissance jamais imaginée par l’humanité peut-elle servir exclusivement de grandes causes ? Ce même Zuckerberg n’est-il pas entraîné dans une puissante spirale qui le mènerait, par exemple, à la Maison-Blanche ? Rien n’est à exclure à ce niveau de pouvoir. D’autres soutiennent la théorie du grand leurre, un piège planétaire qui, en l’espace de quelques années, a réussi à collecter une inestimable banque de données riches de milliards d’informations de toute nature, du pain béni pour les industriels, les commerciaux, les États et surtout les services de renseignements. Le petit Mark est devenu grand, et le contrôle de sa «créature» risque de lui filer entre les doigts… s’il ne l’est pas déjà.

Kamel Morsli