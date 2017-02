Â« Rencontres Architecture, Eaux, DÃ©serts Â» : Terroir et diversitÃ©

La première édition des «Rencontres Architecture, Eaux, Déserts» s’est ouverte avant-hier à Ghardaïa. Cette rencontre, co-organisée par la fondation Amidoul de Ghardaïa, en partenariat avec l’association «Algeria Com Event» de Clermont-Ferrand (France), devrait se tenir jusqu’au 21 février. C’est une initiative socioculturelle d’envergure qui met en valeur la diversité culturelle de l’Algérie profonde.

Selon la présidente de l’association «Algeria Com Event», cette manifestation a pour objectif de tisser les liens d’amitié entre les peuples et propose un échange culturel et de coopération entre les citoyens de la région. Il est également question de faire connaître les atouts touristiques dont dispose le terroir saharien. Aussi, les activités prévues au cours de ces cinq journées sont axées autour du concept de la préservation du patrimoine culturel immatériel et matériel des régions sahariennes, et proposent des solutions à la problématique de l’eau dans les contrées désertiques, ses conséquences sur l’environnement et l’être humain.

«Nous voulons nous intéresser de plus près à l’architecture des ksours du M’zab, à leur histoire, à ce patrimoine riche en découvertes et à cette identité typique qui fait rêver le monde entier. Ces rencontres s’adressent donc principalement aux jeunes qui méconnaissent encore les concepteurs et les réalisateurs des ksours millénaires. Des lieux historiques qui sont encore occupés à ce jour», a souligné Mme Khodri Yamina. Selon elle, «les invités et les évènements organisés autour de ces rencontres sont une opportunité pour qu’ils se réapproprient leur patrimoine, leur identité, et leur architecture».

De son côté, le représentant de la fondation Amidoule, qui est également le chef du projet du Ksar de Tafilelt, Moussa Amara, a estimé que cette première édition permettra de relancer le tourisme culturel et environnemental de la région, de le développer, et cela afin d’attirer les touristes étrangers vers les destinations Sud, en général, et le Mzab, en particulier.

Il faut dire que le ksar de Tafilelt a été considéré comme une expérience humaine très particulière dans le Sahara, par le fait qu’il a été construit comme une éco-ville du désert, qui allie l’architecture, le développement durable, la préservation de l’environnement et le cadre de vie. Ce projet a obtenu le premier prix de la Ligue arabe de l’Environnement, en 2014.

Inauguré en 2006 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le nouveau ksar de Tafilelt s’inscrit dans une optique écologique et sociale, tout en s’inspirant du patrimoine ancestral que renferme les Ksour traditionnels du M’Zab classés comme patrimoine universel en 1982 par l’UNESCO.

De ce fait, l’expérience du ksar de Tafilelt est considérée par de nombreux spécialistes dans le bâtiment comme un modèle, une référence en matière de préservation du patrimoine architecturale alliant la modernité, le confort de vie et la bioclimatique, ainsi que l’écologie.

Des experts en architecture, tourisme et sociologie, ainsi que des spécialistes étrangers animeront ou participeront au riche programme d’activités culturelles, artistiques et de découvertes, prévu à cet effet. Il est même prévu que l'architecte-urbaniste André Ravereau, qui a largement contribué par le passé à la restructuration du centre de Ghardaïa, parraine cette manifestation.

Plusieurs conférences autour des thèmes sur l’architecture du M’zab et l’utilisation de la ressource hydrique dans les régions du Sud seront animées par des chercheurs et experts. Des ateliers et classes sur les thèmes de l’eau et l’architecture traditionnelle sont au programme aussi afin d’éduquer les participants à la préservation de l’eau et du patrimoine architectural du pays.

Salah Eddine Bitame