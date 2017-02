Selon un rapport de lâ€™OIT sur les nouvelles technologies : Moins de frontiÃ¨res entre travail et vie personnelle

Le rapport de l'Organisation internationale du travail sur l’impact des nouvelles technologies dans le monde de travail, publié la semaine dernière sur le site web de l’organisation, intitulé «Travailler en tout temps, en tout lieu : les effets sur le monde du travail», examine les métamorphoses des conditions de travail et de vie familiale dans plusieurs pays européens.

Le recours aux technologies de communication modernes permet d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et d'accroître la productivité ; c’est ce qui a été indiqué dans les résultats d'une étude, menée par l'OIT en collaboration avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), sur l'impact des nouvelles technologies de communication sur le travail.

La dynamique de l’emploi du point de vue de l’évolution technologique et structurelle représente un objectif ambitieux dans plusieurs pays, à savoir : l’Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, le Japon et les États-Unis.

Selon cette étude, l'usage croissant des technologies numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou fixes), pour travailler à domicile et ailleurs, transforme rapidement le modèle traditionnel du travail, permet d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de réduire les temps de trajet et d'accroître la productivité.

Mais cela n’est pas sans conséquences sur la logique de la productivité et la recherche du gain économique qui caractérisent les économies libérales, l’évolution peut comporter une variation de la production ou de l’application des connaissances et des compétences qui entraîne une modification notable dans la vie des individus, selon les rédacteurs de ce rapport, les nouvelles technologies de la communication «estompent la limite entre travail et vie personnelle». Il y a plus de 30 ans, l’un des futurologues américains, Alvin Toffler, avait anticipé les changements à venir, à cause de l’émergence des nouvelles technologies, et cela dans un livre intitulé la 3e Vague, comme pour qualifier cette étape de l’évolution de la civilisation humaine après celle des autres premières, à savoir la civilisation agricole, et la civilisation industrielle, la troisième vague est celle de la civilisation technologique.

Le recours aux nouvelles technologies de la communication (NTIC) peut aboutir également à de plus longues heures de travail, à une intensification du travail et à une interférence entre travail et domicile, selon l'étude qui identifie plusieurs types d'employés utilisant les nouvelles technologies (TIC) pour travailler hors des locaux de l'employeur, notamment les télétravailleurs réguliers, les travailleurs recourant occasionnellement au télétravail et au travail nomade numérique (T/TNN).

Le rythme accéléré des changements observés en milieu de travail, à cause du recours de plus en plus grand aux nouvelles technologies, peut aussi avoir des conséquences sur les plans social, politique et économique. Devant cette situation, le rapport fait des recommandations afin de lutter contre ces disparités, en encourageant le télétravail formel à temps partiel afin d'aider les télétravailleurs à entretenir des liens avec leurs collègues et à améliorer leur bien-être, tout en restreignant le télétravail informel et supplémentaire qui implique de longues heures de travail.

Il est à signaler que les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont considérées aujourd’hui comme l’un des facteurs de développement économique et font l’objet des rapports de différents organismes économiques et monétaires de l’ONU. L’OIT est l’une des agences spécialisée liées à l’ONU qui réunit les représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de plus de 187 pays membres.

Tahar Kaidi