SolidaritÃ© : Dix hÃ´pitaux financÃ©s par des mÃ©cÃ¨nes

«De nombreux bienfaiteurs de différentes wilayas du pays ont déposé des demandes pour la réalisation d’établissements sanitaires qui contribueront grandement à améliorer les soins au profit des malades», a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.



M. Abdelmalek Boudiaf, qui s’est exprimé récemment sur le sujet, a fait savoir que les services de son département avaient reçu plusieurs demandes émanant de bienfaiteurs pour la réalisation d’hôpitaux à travers les différentes wilayas. «On a reçu un projet de réalisation de 10 hôpitaux répartis à travers les différentes wilayas et dont la construction sera prise en charge par un bienfaiteur ayant requis l’anonymat. Outre les structures générales, il est question de la réalisation d’un hôpital spécialisé en pédiatrie à Boussaâda (M’sila), un à Oran (120 lits) et un autre à Aïn Oussara», a indiqué le ministre, tout en précisant que ces initiatives seront lancées dès l’obtention de l’aval du ministère de la Santé.

M. Boudiaf a affirmé qu’à chaque occasion, il appelle les citoyens à adhérer à ce genre d’initiatives, que l’État appuie et encourage.

Selon le ministre, plusieurs dossiers sont à l’étude au niveau de son département, pour que soient réalisés, dans un premier temps, cinq hôpitaux, en attendant l’achèvement des cinq restants. Par ailleurs, le responsable a annoncé la réalisation à l’avenir au niveau de chaque wilaya d’une maison d’accueil dotée d’un centre de soins pour cancéreux, afin d’éviter aux malades les désagréments du déplacement.

Dans ce cadre, le ministre a révélé un projet de réalisation d’un hôpital pour enfants cancéreux à l’initiative de l’association «El-Badr». Cette structure, première du genre au niveau national, accueillera les enfants atteints de cette maladie des différentes wilayas.

Le projet, dont les travaux de réalisation seront lancés au début de l’année prochaine, comporte deux bâtiments. Le premier d’une capacité d’accueil de 60 lits sera équipé également de blocs opératoires et de salles de soins et de rééducation, alors que le deuxième bâtiment (36 lits) sera doté de salles de cours pour les enfants malades durant leur séjour, ainsi que d’aires de jeux. Selon le vice-président de l’association «El- Badr», Yacine Terkmane, la date de réception de ce projet, qui s’étend sur une superficie de 3.000 m2 et dont le coût de réalisation est estimé à plus d’un milliard de dinars, dépend de la générosité des bienfaiteurs.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur la gratuité de la prise en charge des enfants atteints de cancer, soulignant le nombre «sans cesse croissant» des cancéreux en Algérie du fait du changement du mode de vie.



Un hôpital spécialisé en pédiatrie à Birkhadem réceptionné fin 2017



Dans la même optique, le ministre a évoqué la construction d’un hôpital spécialisé en pédiatrie à Birkhadem. Un projet qui a été initié afin d’alléger la pression que subissent les services des les services pédiatriques des grands hôpitaux de la capitale.

Le ministre a d’ailleurs indiqué que «l’assiette est d’ores et déjà aménagée pour la construction de cet hôpital, et que les travaux de viabilisation ont commencé, ce qui permettra de le réceptionner en 2017». Il sera également consacré un pavillon pour l’accueil des enfants cancéreux dans la nouvelle structure.

Partant de là, il mettra en exergue la nécessité de trouver des «mécanismes pour concrétiser le principe de complémentarité entre les secteurs public et privé», dans le domaine de la prise en charge des malades. En effet, selon le ministre, «il faut trouver une solution en coordination avec le secteur privé, pour que les malades n’aient plus à partir à l’étranger pour obtenir des soins et leur éviter ainsi tous les désagréments qui s’ensuivent», insistant sur la nécessité de faire appel aux professeurs de médecine exerçant dans le secteur privé et tirer profit de leur expérience dans de nombreux domaines, notamment celui de la formation. M. Boudiaf a évoqué la nécessité de trouver les mécanismes qui permettent aux citoyens de bénéficier de soins dans les deux secteurs privé et public, considérant l’un comme étant complémentaire de l’autre.

En attendant la concrétisation de ces nombreux défis impartis au secteur, le ministre a évoqué la feuille de route mise en place depuis 2014, pour réhabiliter le service public de santé, et qui a permis d’enregistrer des «avancées considérables» dans tous les domaines de santé. Des avancées qui seront renforcées, avec l’adoption du nouveau projet de loi sanitaire déterminant le nouveau cadre général organisant et garantissant les conditions de modernisation et de promotion du système de la santé vers des normes développées et efficientes.

«En attendant la promulgation de la nouvelle loi sanitaire et la mise en place, notamment des nouveaux instruments de gestion et d’évaluation des activités des établissements et des services, nous maintenons l’accompagnement de l’ensemble des établissements publics et privés pour qu’ils soient tous aux meilleurs standards», a-t-il dit, ajoutant qu’«en parallèle, nous poursuivrons les grands chantiers de développement des soins spécialisés comme le cancer, les urgences cardiovasculaires, la greffe, la généralisation de la gestion informatisée et l’achèvement des nouvelles infrastructures hospitalières et de soins de santé de base».

Sarah A. Benali Cherif