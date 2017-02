Laghouat : AmÃ©nagement de trois zones dâ€™activitÃ©

Une étude technique pour l’aménagement de trois zones d’activité (ZA) dans la wilaya de Laghouat sera lancé prochainement, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de l’industrie et des mines (DIM). D’un montant de 60 millions DA, elle ciblera les communes d’Aflou, Gueltet Sidi Saâd et de Sidi Makhlouf, a-t-on précisé.

Les cahiers de charges concernant cette opération sont en cours de préparation, qui sera suivie par les procédures réglementaires et la désignation de bureaux d’étude dont le délai d’achèvement et prévu durant le deuxième semestre 2017, a-t-on détaillé.

Dans le même cadre, un parc industriel en cours d’étude sera créé sur une superficie de 600 ha, à la nouvelle zone industrielle, au sud de la commune du chef-lieu de wilaya , a-t-on ajouté. Il a été procédé également au choix du foncier pour la création de huit zones d’activités à travers les différentes communes de la wilaya, en vue de promouvoir l’investissement local et l’accompagnement de la dynamique économique et commerciale dans la région. Un plan d’assainissement du foncier réservé à l’investissement local a été élaboré par la wilaya, qui comprend l’assainissement des listes des bénéficiaires du foncier industriel.