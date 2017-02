Chefs dâ€™entreprises algÃ©riens : Mission dâ€™affaires aux Ã‰tats-Unis

Une trentaine de chefs d’entreprises algériens effectueront, en mars, une tournée de huit jours aux États-Unis, en vue de développer des relations de partenariat et d’investissement avec la communauté d’affaires américaine, a-t-on appris auprès des organisateurs de cette mission. Le Road Show sera organisé du 4 au 11 mars par le Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), en collaboration avec les ambassades respectives des deux pays et le Forum des chefs d’entreprises. La mission d’affaires, axée sur l’agriculture et la construction, comprend deux étapes en Californie et au Nevada, a indiqué Smaïl Chikhoune, président d’USABC. «Le choix de ces deux secteurs a été motivé par les besoins du marché local algérien, ainsi que par les orientations du gouvernement en matière de développement économique», a-t-il expliqué. En Californie, l’USABC prévoit des rencontres avec des chefs d’entreprises américains, et des visites de sites d’élevage bovin, d’arboriculture, de cultures céréalières et des unités de transformation de lait. Le déplacement se poursuivra dans l’État du Nevada, où les opérateurs algériens seront au rendez-vous avec l’un des plus grands Salons de la construction au monde, Conexpo. Durant le séjour dans l’État du Nevada, la délégation algérienne assistera à une conférence, «Algeria Day», qui sera organisée, le 10 mars au niveau du centre d’exposition, afin de faire connaître les opportunités d’affaires qui existent en Algérie dans le domaine de la construction, a fait savoir M. Chikhoune. La rencontre devrait permettre d’approfondir les discussions entre les hommes d’affaires des deux pays sur des partenariats dans le domaine de la construction.