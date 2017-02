MPA : Un programme porteur dâ€™espoir

Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes, était hier à Mascara, pour animer un meeting populaire à la maison de la culture ABI Ras Ennaciri qui était pleine à craquer. La très forte présence dans la salle témoigne de la popularité de notre mouvement a déclaré d’emblée lors de son intervention le premier responsable du mouvement. Après avoir planté le décor et donné le contexte de ce rendez-vous, il a évoqué l’importance que revêt le scrutin du 4 mai prochain qui déterminera la politique du pays. «Le peuple algérien est souverain et il est le seul à pouvoir décider de son avenir à travers les urnes.

A travers son acte, il déterminera les assises de la démocratie avec l’instauration d’une politique basée sur un monde meilleur avec pour objectif la création d’une société axée sur le travail pour les jeunes et la réduction du chômage. Dans le même contexte, il a tenu à souligner que l’économie du pays doit graviter autour des principaux secteurs d’activité tels que l’industrie et l’agriculture. «Le peuple algérien a acquis une maturité politique et est conscient de la gravité de la situation que traverse le pays. Les gens qui agissent ainsi ne disposent pas de militants suffisants en mesure d’assurer la surveillance du déroulement des élections» a, notamment déclaré le président du MPA. A la fin de son intervention, il a dressé un tableau faisant ressortir l’évolution des activités de son parti créé en 2012 et les résultats flatteurs enregistrés jusque là .Il a exhorté les citoyens de Mascara à aller en masse aux urnes pour élire en toute démocratie responsable celui qui les représentera au sein de l’APN en toute honnêteté car ,dit-il, il y va de la crédibilité de l’engagement pris par des candidats de son parti, lesquels seront à la hauteur de la tâche et de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, fidèles aux engagements et fondements de leur formation politique. Notre parti, a-t-il ajouté, œuvre pour le changement et le renouveau afin de rompre avec les habitudes révolues du passé, nous disposons d’un programme porteur d’espoir et de propositions plausibles et fiables pour faire face à l’avenir et aux aspirations légitimes des nouvelles générations et nous ne lasserons pas de participer une fois nos candidats élus tout ce qui touche de près ou de loin les citoyens qui ont fait confiance à nos candidats dans le projet démocratique national.

L’orateur n’a pas manqué de saluer le programme de développement national du Président Abdelaziz Bouteflika car, a-t-il expliqué, sans lui l’Algérie allait sombrer dans le chaos au cours de la décennie noire. Je suis dans le fief de l’Emir Abdelkader et j’en suis fier et c’est pourquoi je m’incline devant cet homme de stature internationale. Il n’y a pas de droits sans devoirs, c’est la morale de l’Algérie libre et démocratique. Notre parti possède un projet de société qui tient compte de tous les facteurs liés à la croissance économique, à la promotion de l’homme et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, a-t-il conclu.

A. Ghomchi