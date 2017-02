CÃ©lÃ©bration du 20e anniversaire du RND : Des propositions concrÃ¨tes

20 ans après sa création, le RND veut marquer son espace, et quoi de mieux que les prochaines législatives pour conforter sa place sur l’échiquier politique algérien, en dépit des critiques des uns et des autres, portées contre le Rassemblement national démocratique.

«Le Rassemblement va soumettre aux électeurs des propositions concrètes pour l’aboutissement des réformes politiques initiées par le Président de la République et consignées dans la Constitution révisée, la préservation de la stabilité du pays et le bon fonctionnement de ses institutions et enfin pour la réussite de la transition économique à même d’entretenir la pérennité de la justice sociale et de la solidarité nationale», a assuré hier, à la Maison du peuple (Alger), le SG du RND lors d’un imposant meeting populaire organisé à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire du parti.

Créé le 21 février 1997, le RND a réussi l’exploit, un peu plus de trois mois plus tard, de rafler la majorité de l’Assemblée nationale lors des législatives de mai de la même année. Depuis, le parti est devenu un acteur incontournable sur la scène politique en se classant toujours sur la deuxième place du podium à l’issue des consultations électorales. «La pratique démocratique est une réalité au sein de notre parti qu’il s’agisse du choix des responsables y compris le Secrétaire Général, ou qu’il s’agisse de la prise de décisions. Nous avons toujours été présents aux rendez-vous électoraux avec des programmes et des propositions dont bon nombre s’est par la suite concrétisé. C’est avec ces mêmes pratiques que le Rassemblement participera aux élections législatives de mai 2017», a promis M. Ahmed Ouyahia, révélant dans la foulée que son parti est présent à travers tout le pays ainsi qu’au sein de la Communauté nationale à l’étranger, sur les cinq continents, avec 218.000 militants dont 44.000 femmes et 75.000 jeunes de moins de 35 ans avant de rappeler le contexte ayant prévalu lorsque le RND a été créée. «Né dans la Tragédie nationale, notre Rassemblement qui se revendique des valeurs de Novembre, s’est immédiatement associé à l’effort pour le succès du redressement national, et il peut souligner aujourd’hui avec fierté, qu’il est demeuré fidèle à ses références et à ses objectifs», a-t-il observé.



L’Algérie a retrouvé la paix et relancé son développement, grâce à la concorde civile et à la réconciliation nationale



Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique affirme que sur le plan politique, sa formation s’est d’abord investie aux côtés du président de l’époque, en l’occurrence Liamine Zeroual et a apporté par la suite, dès 1999, son «plein appui» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soutenant avec «conviction» ses grands chantiers à l’image de la Concorde civile et la Réconciliation nationale grâce auxquelles l’Algérie a «retrouvé» la paix et «relancé» son développement. «Ainsi, dans les années 1990, les militants du RND appelés à la gestion des affaires nationales ont veillé à ce que les travailleurs ayant perdu leurs emplois touchent l’intégralité de leurs salaires et soient orientés vers une Caisse d’assurance chômage créée à leur profit, alors que des milliers d’entre eux sont devenus propriétaires d’entreprises dissoutes grâce aux facilitations qui leur ont été accordées», a-t-il indiqué non sans relever «l’apport» des cadres du RND qui ont «concouru» aussi aux «succès» dans la lutte contre le chômage, avec notamment la création de l’ANSEJ, l’installation des micros-crédits pour les femmes au foyer, et la création du Fonds spécial pour les wilayas du Sud.

Plus récemment, a encore noté Ahmed Ouyahia, les représentants du RND au gouvernement ont «contribué» à la relance des entreprises publiques économiques avec des crédits d’investissements, au soutien aux entreprises privées par la bonification des crédits et le rééchelonnement des dettes, ainsi qu’à la mise en place d’un programme de soutien à l’agriculture. «Cette même empreinte du RND se retrouve encore, à travers de nombreux projets industriels inaugurés ou lancés récemment», a-t-il fait remarquer en affichant sa «fierté» quant au rôle joué par sa formation dans la dernière révision constitutionnelle et les propositions qui ont été retenues dont celles liées à l’officialisation de tamazight, le renforcement des libertés y compris la liberté de presse, et la constitutionnalisation de la libre entreprise ainsi que de la justice sociale et de la solidarité nationale. Le SG du rassemblement considère que «demeurer fidèles à nos principes originels c’est continuer de nous investir pour la préservation de l’unité nationale, de la sécurité du pays, ainsi que pour la stabilité de ses institutions démocratiques et républicaine». «Notre plein soutien à l’action et au programme du président de la République sera le fil conducteur de notre engagement dans ce domaine, tout comme notre appui et notre reconnaissance demeureront entiers aux efforts et aux sacrifices de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité», a-t-il poursuivi.



Hommage à Abdelhak Benhamouda



Ahmed Ouyahia a mis à profit cette opportunité pour saluer la mémoire de Abdelhak Benhamouda, ex-SG de l’UGTA mais surtout membre fondateur du RND. «Son engagement patriotique est demeuré constant dans les textes fondamentaux de notre parti. Soyons donc fidèles à nos principes novembristes, démocratiques et républicains, et adaptons notre action à chaque phase historique de notre pays», s’est-il adressé à l’assistance, au demeurant fort nombreuse composée de cadres du parti et de membres fondateurs, à l’image du président du Conseil de la nation, M.Abdelkader Bensalah.

Il est à noter qu’à l’occasion de cet anniversaire, le RND a rendu hommage à grand nombre des fondateurs et s’est incliné à la mémoire de ses responsables disparus, tels que les défunts Belaïb Bekhti et Mohamed Meghlaoui.

S. A. M.