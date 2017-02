Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Une barbarie inouÃ¯e

C’est en présence de plusieurs moudjahidine, d’enfants de chouhada, de membres du mouvement associatif ainsi que des élèves de plusieurs établissements scolaires que l’association Machaal Chahid a organisé sa conférence nationale sur les martyrs sans sépulture au musée du Moudjahid de Bordj Bou Arreridj.

La conférence a été rehaussée par la présence de l’ancien ministre et moudjahid Abdelhafidh Amokrane qui a été le premier chef de daïra de la région après l’indépendance du pays, a été animée par l’historien Lahcène Zeghidi. Le conférencier qui a affirmé que chaque coin de l’Algérie est témoin de l’atrocité du colonialisme a noté que des milliers de martyrs n’ont pas de sépulture connue. Cela ne date pas de la guerre de Libération a-t-il indiqué. Il est de notre devoir a-t-il ajouté de rappeler leur situation à l’occasion de la célébration de la journée du chahid. Revenant sur la nature coloniale de l’invasion française qui voulait dominer l’Afrique en s’appropriant son cœur comme il l’a qualifié, M. Zeghidi a rappelé l’opération d’extermination des populations algériennes pour installer une nouvelle communauté européenne entreprise par les français. Il a donné l’exemple de la tuerie d’Ouled Riah qui a eu lieu au XIXe siècle pour rappeler que 1.500 Algériens qui ont été brûlés vifs dans une grotte, ils ont subi le premier génocide par le feu dans le monde.

D’autres martyrs ont subi le même sort en 1945 avec les massacres qui sont survenus à la suite de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie. Des Algériens dont le seul tort a été de réclamer la liberté de leur pays ont été placés dans les fours qui servaient à préparer le gypse. D’autres ont été jetés dans des puits pendant que le reste des militants ont été mitraillés racontent l’historien. Mais ce n’était pas la seule forme utilisée pour réprimer les Algériens. Tous les moyens étaient bons pour vaincre leur résistance. Ce dernier a rappelé que 18.000 squelettes ont été emmenés en France dont ceux de 36 chefs de cette résistance sans aucun respect pour la dignité humaine comme il l’a noté. Même quand la résistance du peuple algérien qui a duré 90 ans a cessé pour laisser la place au combat politique, l’atrocité des colonisateurs s’est poursuivi a déclaré M. Zeghidi qui a rappelé les méthodes d’enlèvement qui ont conduit selon lui à des disparitions des corps des militants concernés. Quand la guerre de Libération a été déclenchée à la surprise des colonisateurs, la répression a redoublée avec les camps de concentration pour la population et les centre de détention ainsi que les prisons pour les militants qui subissaient une torture atroce avant d’être tués. Tout comme leurs aïeux, beaucoup de militants ont disparu. L’historien a cité les noms de Mhamed Bouguerra, Abderrahmane Mira, Aissat Idir, Djilali Bounaama, Maurice Audin et Larbi Tebessi, ce dernier a été jeté d’un avion a rappelé le Dr Zeghidi.

L’historien qui a rappelé également la souffrance de leurs femmes et enfants qui ne disposent d’aucun lieu où ils peuvent les pleurer et lire une prière à leur mémoire, a noté que l’Algérie toute entière est leur tombe. Ils méritent a-t-il dit la reconnaissance de tout un peuple pour lequel ils se sont sacrifiés. Le Dr Zeghidi a insisté en conclusion de sa conférence sur la nécessité de rapatrier les crânes des chefs de la résistance. L’assistance qui a apprécié l’initiative de l’association Machaal Echahid qui a permis de soulever une autre souffrance du peuple algérien ont replongé grâce à la conférence du Dr Zeghidi dans une période charnière de l’histoire du pays. Les élèves qui ont posé plusieurs questions à l’historien ainsi qu’aux organisateurs ont pu améliorer leurs connaissances qui se limitaient aux manuels scolaires. Le musée du moudjahid qui est construit rappelons-le sur un lieu de détention et de torture a apporté jeudidernier, une nouvelle contribution dans l’histoire du pays grâce à cette initiative.

Fouad daoud