BÃ©jaÃ¯a : Rassemblement au sanctuaire des Martyrs

La famille révolutionnaire représentée à travers l’organisation nationale des moudjahidine et des enfants de chouhada a commémoré hier la journée du Chahid en présence des autorités civiles et militaires, à leur tête le wali, Mohamed Hattab. Les festivités ont débuté par un rassemblement au sanctuaire des martyrs où une gerbe de fleurs a été déposée et la lecture de la Fatiha. Dans son allocution, le secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine a mis en exergue l’importance que revêt cette date qui coïncide avec la création de l’organisation des enfants de chouhada et marque une étape décisive dans la guerre de Libération. Sur l’esplanade du musée du moudjahid, le wali a procédé à la plantation d’un olivier qui marquera le lancement d’une campagne de reboisement faisant suite à une convention entre la Sonatrach et les directions des forêts destinée a 20 wilayas.

L’entreprise Sonatrach a financé 538.000 plants et la wilaya de Bejaia a bénéficié de 27.000 plants avec 12.000 oliviers, 7.500 figuiers et 7.500 caroubiers qui seront plantés à travers 14 villages sur les centaines d’hectares de forêt ravagés par les incendies de l’été dernier.

Au musée du moudjahid, une exposition de photos, échantillons de matériels et d’armes de guerre ainsi que d’ouvrages sur la révolution a été visitée avant que le wali ne préside la cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats des activités culturelles et sportives organisées à l’occasion de cette journée. M. Hattab a souligné que «les sacrifices de nos martyrs sont des messages aux générations pour défendre les acquis de l’Algérie». Plusieurs infrastructures ont été inaugurées et baptisées aux noms des chouhada, comme la maison de l’artisanat qui portera désormais le nom du chahid Mansouri Ahmed et le marché couvert au nom du chahid Touati Ali. Le programme des festivités s’est achevé par la mise en service du stade de proximité des Oliviers et la visite aux domiciles de la veuve du chahid Dehas Ahcène et du moudjahid Abdelli Mohand Arezki.

M. Laouer