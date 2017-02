Sidi Bel-AbbÃ¨s : Le tribut du sang

La libération de l’Algérie par le sang des martyrs a été le thème central d’une conférence organisée par le mouvement estudiantin à Sidi Bel-Abbès à l’occasion de la célébration de la journée du Chahid. Le débat était focalisé sur l’esprit de sacrifice de la génération de novembre pour insister sur la fidélité au serment prêté et à la préservation des fondements de l’Algérie indépendante et souveraine, unie et solidaire dans toutes les épreuves .

L’émotion a caractérisé cette manifestation qui se voulait un attachement aux valeurs de la révolution et à la reconnaissance de ses artisans. De nombreuses activités ont également marqué cette journée singularisée par la baptisation de plusieurs cités et la ré-inhumation des restes de chouhada tombés au champ d’honneur dans la bataille d’Oued El Hai à proximité des monts de Tessala.

Des visites ont été rendues à des moudjahidine de la région en signe de reconnaissance. Un riche programme culturel et scientifique a été élaboré pour marquer l’événement autour du Chahid qui reste un repère et une référence pour les générations montantes.

A. B.