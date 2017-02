SÃ©tif : Hommage et reconnaissance

La célébration de la Journée nationale du martyr, marquée par le devoir de mémoire et l’hommage profond aux artisans de la liberté à travers la wilaya, n’a pas été sans mettre en exergue les acquis de la liberté et les avancées enregistrés dans plusieurs secteurs.

Cette journée qui a été célébrée cette année dans la daira de Ain Oulmène sera précédée comme de tradition par la levée des couleurs au mémorial des martyrs à Sétif et une cérémonie de recueillement à la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie indépendante.

Dans la commune de Guellel, le wali, accompagné du président de l’APW, du secrétaire de wilaya de l’organisation des moudjahidine,des autorités locales, des représentants de la société civile et du mouvement associatif, entamera son programme par l’inauguration d’une maison de jeunes baptisée au nom du moudjahid Abdelhamid-Mehri.

Une marche populaire s’en suivra de la Bibliothèque au centre de détention de Ksar el Abtal où de nombreux moudjahidine ont rendu leur dernier souffle sous la torture. En parcourant les espaces de ce centre de la mort que redécouvraient aussi dans une émotion profonde, de nombreux jeunes et de moudjahidine, le wali ne manquera pas de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui périrent sous la répression aveugle du colonialisme et font encore de ce camp, la mémoire vivante des souffrances endurées par le peuple.

Il rendra visite à son domicile au moudjahid Dahmane Mohamed comme il le fera à Ain Oulmène pour le moudjahid Kanouni Ahmed, non sans se rendre dans la zone montagneuse de Ouled Si Ahmed où il mettra en service le gaz naturel pour 400 foyers et procédera à une action analogue au profit de 470 foyers dans la localité de Bir Gousaiaa, commune de Ain Oulmène où seront honorés plusieurs membres de la famille révolutionnaire.

Une date anniversaire marquée également par un imposant programme des services de la Sûreté nationale au niveau de l’ensemble de ses structures. Expositions de documents historiques, visites guidées du musée du moudjahid, projections de films révolutionnaires et de documentaires ainsi que des conférences ont constitué les grands éléments du programme mis en place à cette occasion, allant dans le sens de la préservation de la mémoire et des valeurs patriotiques au sein des composantes de ce corps de sécurité.

F. Zoghbi

Afin que nul n’oublie

Vaste creuset du mouvement nationaliste, la wilaya de Sétif n’a pas été, de par sa position stratégique et la forte mobilisation de ses populations autant dans les villes que dans les zones rurales, sans jouer un rôle important durant la glorieuse Révolution et partant, consacrer une large place au sacrifice de ces femmes et ces hommes qui n’ont pas hésité un seul instant, abandonnant familles, biens et études pour rejoindre les maquis et lutter héroïquement jusqu’à leur dernier souffle.

Dans cette wilaya qui fut alors au carrefour des trois wilayas historiques, 1, 2 et 3 et qui a vu plus de 8.000 martyrs, il est en effet bien difficile de choisir l’un ou l’autre de toutes ces héroïnes et ces héros tombés les armes à la main au champ d’honneur pour le même idéal. Pour que la mémoire n’oublie pas et que les générations montantes soient toujours fières des sacrifices de leurs aînés, le secrétariat de wilaya de l’organisation des moudjahidine a mis en place dans chacune des 60 communes un martyrologe, portant les noms de toutes celles et tous ceux, enfants de ces régions qui sont tombés au champ d’honneur et auxquels les populations de ces communes, jeunes et moins jeunes, ont rendu un vibrant hommage en ce jour mémorable du 18 février. De Guenzet à Beni Azziz et Beni Ourtilène à Boutaleb en passant par toutes ces contrées qui commémorent et célèbrent davantage en cette journée du Chahid, le courage, la bravoure et le sacrifice sans limites de leurs enfants, l’heure est aussi à ces moments profonds qui permettent à ces jeunes d’aller se ressourcer dans le souvenir indélébile de ceux qui n’étaient pas plus âgés et qui sont partis à la conquête d’une liberté spoliée par l’occupant.

Souvenons-nous de Malika Gaid, l’enfant de Timengach sur les hauteurs de Guenzet, Laid Dhahoui le solitaire, bouclant en plein midi la ville de Sétif, Cheikh Laifa qui n’était cheikh que pour le respect que lui vouaient population et moudjahidine, Meriem Bouatoura qui a marqué de son empreinte la cité de Ain Fouara, Mohamed Kerouani, Abdelwahab Khababa et tant d’autres héroïnes et héros symbolisent aujourd’hui le prix payé par le peuple dans sa lutte pour l’indépendance.

F. Z.