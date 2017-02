AÃ¯n Defla : Les ossements de deux martyrs mis en terre

Les ossements des martyrs Tithaf Belaabes et Safri Djelloul ont été enterrés samedi au cimetière des martyrs d’El Abadia (Aïn Defla). La cérémonie s’est déroulée au cimetière de Sidi Saâd situé à la périphérie de la ville en présence de la famille révolutionnaire et des autorités civiles et militaires de la wilaya, à leur tête le wali, Benyoucef Aziz. A cette occasion, des moudjahidine ont mis en exergue le parcours héroïque des deux martyrs qui ont répondu à l’appel de la patrie, n’hésitant pas à donner leur vie pour le recouvrement de la liberté de leur pays. Dans la même commune, la célébration de la journée nationale du Chahid a également donné lieu à la baptisation de la bibliothèque communale d’El Abadia du nom du défunt moudjahid Ahmed Kessal. Intervenant, le moudjahid Bensmaïli Mohamed de l’organisation de wilaya des moudjahidine, a mis l’accent sur le fait que la célébration des dates se rapportant à la glorieuse Révolution de Novembre constitue une opportunité pour rendre hommage à cette catégorie d’hommes pour laquelle l’amour de la patrie est placé au-dessus de toute autre considération. Il a, dans ce contexte, invité la jeune génération à marcher dans le sillage de ses glorieux prédécesseurs, l’exhortant à prendre part de manière active au combat visant l’édification du pays. A la cité Khiat de Aïn Defla, la même occasion a vu la distribution de 100 logements promotionnels aidés (LPA), faisant partie d’un total de 350 unités.

Le volet culturel a, de son côté, marqué de son empreinte les cérémonies se rapportant à la journée du Chahid à la faveur notamment de la tenue à Aïn Defla du premier colloque des poètes et des intellectuels de la wilaya à l’initiative de la direction locale de la culture. Abritée par la bibliothèque de lecture publique de la ville, cette manifestation vise notamment à « rassembler des intellectuelles originaire de la wilaya et à leur expliquer qu’ils peuvent contribuer avec leur plume à consolider la stabilité et les acquis du pays », a indiqué la directrice de la culture de Aïn Defla, Fatima Bekkara. « Si nos glorieux chouhada et moudjahidine ont combattu jusqu’à chasser de notre terre l’indu occupant, il appartient aujourd’hui aux intellectuels de mettre en évidence cette lutte et de contribuer à leur manière à la préservation des acquis de leur pays et de son intégrité », a-t-elle observé.