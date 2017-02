Rencontre avec le chercheur Amar Belkhodja : Â« Les enfumades du Dahra, un crime abject Â»

Le chercheur en histoire, Amar Belkhodja a précisé que le moment est propice pour s’appesantir sur l’histoire de l’Algérie en particulier, toute cette période coloniale française et ce, pour sensibiliser et informer correctement la jeunesse et toutes les franges de notre société. Lors d’une conférence organisée à la librairie Chaib-Dzair relevant de l’ANEP, et à l’occasion de la célébration de la journée du Chahid, l’auteur a intelligemment fourni un exposé documenté sur un des crimes les plus féroces de l’armée coloniale française en Algérie, à savoir les funestes enfumades du Dahra, qui ont provoqué la mort tragique de 1.500 martyrs des Ouled Ryah. M. Amar Belkhodja a évoqué non sans émotion, ce crime de la France coloniale contre les autochtones et ce, dans le but d’exploiter leurs richesses, de semer des idées racistes à l’encontre du peuple algérien. C’est pourquoi, la France, selon les arguments du conférencier, ne constitue pas un exemple dès lors qu’il s’agit de discourir sur les bienfaits des droits de l’homme, d’imposer sa conception des droits de l’homme, car l’histoire de la France coloniale et de ses crimes, dont le génocide du 8 mai 1945, reste un des faits les plus significatifs qui témoignent de la politique sauvage et brutale de ce colonialisme en Algérie, en particulier. C’est pourquoi ces affreuses exactions commises en Algérie ne seront jamais oubliées et reste considérées comme un véritable génocide contre le peuple algérien. Dans ce cadre, l’orateur a rappelé que la France a utilisé la torture et l’a élevée au rang d’institution contre les Algériens, en créant une école pour former les soldats français afin qu’ils puissent « torturer les Algériens », dont des personnes âgées, des femmes et des enfants, précisant qu’il y avait vraiment une compétition atroce entre les généraux français qui incitent « les soldats et de les bien rémunérer, s’ils tuaient plus ». L’auditoire s’est montré attentif à cet exposé en posant une série de questions, liées notamment au besoin pressant de connaître et de savoir davantage sur cette tranche historique que d’aucuns considèrent comme très importante, notamment, que les conférences sur l’histoire ne doivent pas passer inaperçues surtout au niveau des médias qui doivent leur accorder un maximum de couverture, en revanche, la presse française parlent constamment et à chaque occasion de cette période coloniale en Algérie, et le meilleur exemple plein d’actualité reste la déclaration du candidat à la présidence, Emmanuel Macron qui a provoqué une violente réaction en France. Dans ce cadre, le conférencier a mis aussi, en exergue le rôle du romancier qui a le devoir d’écrire l’histoire qui concerne l’Algérie, car le romancier est le seul qui pourra aborder les détails du génocide de la France coloniale contre les Algériens.

Hichem Hamza