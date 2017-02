CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e nationale du Chahid, FestivitÃ©s officielles Ã  Khenchela : Entre la mÃ©moire et lâ€™histoire

A l’ouverture d'un séminaire régional sur «les crimes coloniaux, entre la Mémoire et l’Histoire», un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été lu par le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi. Dans son message, le chef de l'Etat a souligné que le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale au prix de ce lourd tribut de vies, de sang et de larmes, constitue la «véritable réserve et le système de valeurs symboles dont s’enorgueillit la Nation». Il a également affirmé que le succès de la bataille de l'avenir est tributaire de la préservation des acquis des générations successives. «Nous sommes conscients et convaincus que notre peuple, dans toute sa composante et notamment sa jeunesse, pétri d'un esprit nationaliste infaillible puisé dans les sacrifices de nos valeureux Chouhada, ne succombera pas à des machinations et autres complots ourdis outre-mer et relayés par divers supports médiatiques», a affirmé le président Bouteflika, dans son message.

Les festivités officielles de la journée nationale du Chahid, célébrées cette année depuis Khenchela, ont été entamées par une cérémonie d’inhumation au cimetière des Martyrs des restes de 30 martyrs exhumés de la grotte Djemri dans la commune d’Enesigha.

Devant la stèle commémorative, le ministre des Moudjahidine a déposé une gerbe de fleurs et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada.