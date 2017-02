Eclairage : Sans passion ni concession

Encore une fois, les questions mémorielles algéro-françaises s’invitent au débat en France... Macron, en course pour l’Elysée, à qualifié, à partir d’Alger, la colonisation française en Algérie comme un crime contre l’humanité. On se souvient des propos de l’ancien président Nicholas Sarkozy qui a déclaré lors de son voyage présidentiel, en décembre 2007 à l’université Mentouri à Constantine : « Le colonialisme est injuste par nature, il ne pouvait être vécu autrement que comme une entreprise d’asservissement et d’exploitation », ou celle de son successeur François Hollande, en 2012, quand il parla de « souffrances de la colonisation » en évoquant « les massacres de Sétif, de Guelma et de Kherrata », qui « demeurent ancrés dans la mémoire et dans la conscience des Algériens ».

Des déclarations sans intention réelle de donner une suite politique concrète a des paroles prononcées en terre algérienne et reniées par leur auteur à Paris. Les mots choisis par Macron à Alger pour rappeler l’évidence de la colonisation sont justes. Ont-ils ouverts une fenêtre pour un regard tourné vers l’avenir avec les mots de la vérité ? Participer à la construction de passerelles apaisées entre Français et Algériens, qui ont à donner corps et consistance à une coopération bénéfique pour les deux peuples et à être une force agissante pour préserver la nature pacifique de la Méditerranée (en ces temps d’exacerbation de conflits et de violences), impose d’assumer le passé. L’Algérie, a rappelé la Président de la République dans son message à l’occasion de la journée du Chahid, a pu concrétiser une concorde nationale, une réconciliation globale et consolider ses institutions dans le cadre d'une révision constitutionnelle, ce qui l’a prémunie de situations à l'origine de l'effondrement de régimes et de l'éclatement de sociétés devenues le théâtre de tueries et de destruction et où le chaos règne en maître. Ainsi, forte et stable, l’Algérie, exportatrice de paix, œuvre pour que la Méditerranée ne soit pas une mer livrée aux conflits, fussent-ils mémoriels, mais un espace apaisé et de rencontres entre les peuples. Dans la préface des Damnés de la terre de Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre écrivait : « La France autrefois, c’était un nom de pays, prenons garde que ce ne soit le nom d’une névrose… Guérirons-nous ? » Avec seulement, une phrase construite autour de trois mots (colonisation - crime - humanité) Macron a installé sur le divan du psychiatre quasiment toute la classe politique et intellectuelle de son pays. De gauche, de droite, conservateurs, chrétiens, laïques, racistes, nostalgiques, minorités visibles ou majorité aveugle… tous, à travers les médias, ont repris les propos de Macron et largement « questionné » la marche génocidaire des troupes expéditionnaires coloniales, l’implantation de fermiers et de colons sur les meilleures terres, les « hauts faits d’armes » des militaires et les réponses des paras, de l’administration, des milices et de l’OAS pour répondre à une question qui ne mérite même pas d’être posée : Quand un pays à la tête d’une armée coloniale envahit un terre étrangère, assassine à grande échelle, élimine des tribus entières, détruit des récoltes pour affamer les populations locales, utilise le napalm, la torture, commet des exécutions extra-judiciaires, a recours à la guillotine, aux bombardements et à tout l’arsenal juridique et médiatique pour cacher l’ignominie commet-il un crime ou applique-t-il un bienfait civilisationnel sur cette population ? Il a fallu presque un demi-siècle — depuis le 1er novembre 1954 — pour que l’Etat français reconnaisse que ce qui s’est passé en Algérie est une guerre !



Mohamed Koursi