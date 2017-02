Lutte contre la drogue Ã  Alger : Grande opÃ©ration de sensibilisation

Parler et agir contre la drogue, telle est la décision prise par les SMA, la DGSN et la société civile représentée par les comités de quartiers qui se préparent pour une grande campagne d’information et d’éducation préventive contre ce fléau. L’opération sera lancée dans un mois au niveau de la capitale. Près de 120 points capitaux des quartiers d’Alger y seront investis afin de mettre un terme à ce mal qui ronge nos jeunes.

Il faut dire que depuis quelques années, la drogue est descendue dans la rue pour devenir l’un des plus graves problèmes de la société. Il s’agit d’un problème d’autant plus crucial qu’il concerne en majorité les jeunes. Face à cette situation les initiateurs de cette opération de sensibilisation estiment que « la seule façon de lutter vraiment contre la drogue, c’est de sensibiliser les plus jeunes pour qu’ils évitent de se droguer, et c’est pourquoi tous nos efforts portent sur l’information », disent-ils.

Placée sur le thème « une capitale sans drogue », cette campagne, d’une durée de trois mois pour la sensibilisation contre ce phénomène et ses méfaits, touchera des quartiers populaires à l’exemple d’El Harrach, de Bab-El-Oued, d’El-Hamma… Cette louable campagne de sensibilisation est « une façon intelligente et une manière efficace d’agir contre ce fléau social ravageur, en ciblant les franges de la société concernées et en se basant sur les moyens d’approche que sont l’information, la sensibilisation sur le terrain en faisant participer la société civile par ses différentes associations » nous dira M. Boudina, commissaire de wilaya du Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA). Le porte-parole des SMA nous précise que « l’événement touchera plus de 120 points névralgiques au niveau de différents quartiers de la wilaya et d’Alger, notamment les écoles, les centres de formation, les mosquées, les maisons de jeunes et toutes autres institutions publiques et privées ». L’opération ciblant les jeunes à travers les 57 communes que compte la capitale, a pour but de « diffuser les principes de la sécurité sanitaire, mentale et psychologique » en évitant tous types de drogue, indique notre interlocuteur. A cet effet et dans le but de concrétiser le « principe de proximité » à l’égard des différentes catégories concernées par ce fléau, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger vont être sollicitées afin de former les membres des SMA. Ainsi près de 150 intervenants, membres des « scouts » se verront inculqués les méthodes d’approche pour conscientiser les habitants des quartiers et leur faire comprendre que dans leur quartier, le fléau existe et qu’il faut le combattre. Ils auront à fournir une information factuelle sur les drogues en investissant le terrain pour rencontrer les adolescents et leur faire passer un message clair et simple. Dr Salem, psychologue, nous confie à cet effet « malgré tout ce qu’on peut raconter, la drogue n’a rien de ‘‘branché’’. Elle est mortelle. La seule façon durable de combattre les drogues est de fournir une information exacte qui empêche les gens de se tourner vers elles », dit-il. « Un jeune qui n’est pas conscient des dangers des drogues peut fumer du cannabis pour faire comme ses copains. Nous recevons souvent des jeunes qui fument un joint pour passer le temps entre les cours, et qui pensent à tort que c’est inoffensif. On leur fait comprendre que toute consommation comporte des risques », poursuit-il.



Plus de 500 jeunes intervenants sur le terrain



« Dans ce sens, un programme de proximité (conférences et rencontres quotidiennes au niveau des rues, établissements éducatifs et espaces sociaux), a été tracé dans le but d’assainir les quartiers populaires », a ajouté le même responsable. Ils seront plus de 500 jeunes sur le terrain entre membres des SMA, mouvement associatif et services de sécurité à sillonner les rues et les quartiers de la capitale. Pour leur part, les services de sécurité indiquent que près de 4.422 kg de drogues ont été saisies en 2016 contre 1.000 kg en 2015. L'évolution du taux de saisie serait-elle un bon signe ou, au contraire, un signe alarmant sur la circulation de ce poison dans notre société ? « Le phénomène de la drogue ne doit plus être le seul apanage des services de sécurité car la société algérienne est menacée dans son fondement même. Personne n’a le droit de ne pas se sentir concerner par la lutte acharnée contre ce venin injecté à nos jeunes. Pas un jour que Dieu fait ne passe sans que les médias nous apportent leur lot d’informations concernant des crimes de plus en plus horribles, viols, assassinats, kidnappings, et la liste reste malheureusement longue, tout ceci arrive concomitamment avec des saisies records de drogue aux quatre coins du pays, jadis on parlait de gramme de kif, aujourd’hui c’est plutôt les tonnes de kif traité qu’on annonce, des quantités qui donnent froid dans le dos et qui interpellent plus que jamais tout le peuple algérien afin d’aider nos services de sécurité pour lutter efficacement et pourquoi pas éradiquer ce danger qui guette nos enfants », nous dira M. Mira, membre actif du comité du quartier de Bouzaréah.

Notre interlocuteur lance un appel en direction des candidats aux élections législatives, les incitant à intégrer la lutte contre la drogue dans leurs programmes électoraux et d’exprimer clairement leur position à l’égard de ce fléau. « Nous les invitons à adhérer à un code d’honneur national par lequel ils s’engagent à œuvrer, sans relâche, à promouvoir la société civile et à consolider ses fondements ».

