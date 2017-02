Grand angle : Le pas de trop ?

L’aversion du nouveau locataire du Bureau ovale à Washington pour l’Iran est un secret de polichinelle. Lors de sa campagne électorale, le nouveau Président américain a fait du dossier iranien une de ses priorité, allant même jusqu’à prôner l’annulation pure et simple de l’accord sur le nucléaire signé sous l’ère d’Obama et qui venait mettre à plusieurs années de tensions entre Téhéran et les occidentaux voir une bonne partie de la communauté internationale.

L’annonce de nouvelles manœuvres militaires, des Gardiens de la révolution ou de nouvelles technologies militaires seront testées, ne manqueront sûrement pas d’irriter Washington qui avait déjà lancé des mises en garde en janvier dernier à l’Iran suite à exercices militaires, impliquant des missiles, en plein regain de tension avec les Etats-Unis. Le site Sepahnews des Gardiens de la révolution avait alors affirmé que les exercices avaient pour objectif de montrer «la totale préparation à confronter les menaces» et «les sanctions humiliantes» contre l'Iran annoncées quelques jours plus tôt par les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre l'Iran en réponse, notamment à un tir de missile balistique le 29 janvier qui a provoqué la colère du président américain et de sa nouvelle administration, selon des médias. Le vice-président américain Mike Pence avait alors conseillé à l'Iran de ne pas «tester la détermination» des Etats-Unis et du président Trump. Les responsables iraniens ont rejeté ces menaces en affirmant que l'Iran allait poursuivre ses efforts pour renforcer ses capacités militaires, notamment balistiques, qui sont purement défensives. Faisant fi des avertissements de la Maison blanche, les autorités iraniennes ont précisé que «les manœuvres «Grand prophète 11» vont durer trois jours. Au cours du premier jour, des fusées modernes de précision seront testées dans la région centrale du pays», a déclaré le commandant Mohammad Pakpour, qui dirige l'armée de terre. Lors de la seconde partie des manœuvres, «des drones et des hélicoptères» seront utilisés, a dit cet officier. Le bras de fer est donc bel et bien engagé. Signe de recrudescence de la tension entre Téhéran et Washington, la déclaration du fort probable ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman, qui a poussé à la constitution d'un front entre Israël et des pays arabes sunnites, contre l'Iran. «Les Etats du Golfe, les Egyptiens, les Jordaniens et les Israéliens sont tous unis (...) par une même inquiétude face à l'Iran, un Etat qui soutient le terrorisme», a estimé jeudi dernier, lors de son audition de confirmation devant le Sénat, cet avocat juif pourtant controversé à Washington pour ses propos à l'emporte-pièce en faveur de la colonisation israélienne et contre un Etat palestinien.

Un positionnement qui rompt radicalement avec le réchauffement amorcé sous l'ère de Barack Obama. Mais derrière ces frictions se dissimulent L’amorce de desseins longtemps caressées par les faucons qui se sont succédé à Washington. «Trump peut jouer un coup diplomatique majeur entre Israël et les Etats du Golfe en endiguant la menace iranienne», selon Jonathan Shanzer, vice-président du centre d'analyse conservateur Foundation for Defense of Democracies. Les Etats-Unis pourraient être «au fondement d'une entente régionale entre Israël et les pays du Golfe», insiste le chercheur. L'administration Trump peut pousser à une alliance américano-israélo-sunnite, pense Robert Satloff, directeur du Washington Institute for Near East Policy : «Israël et les fidèles alliés régionaux des Etats-Unis ont vraiment besoin d'un leadership américain après ce qui a été perçu comme de l'indifférence de l'administration Obama», estime-t-il.

De son côté, le ministre adjoint israélien de la Coopération régionale, Ayoob Kara, a appelé de ses vœux, dans un tweet, «un sommet de la paix régional de dirigeants arabes à Washington (...) C'est le nouveau Moyen-Orient de Trump et de Netanyahu». La grande inconnue reste l’attitude des pays arabes. Les ténors cèderont t-ils à cette tentation dont les conséquences sur l’équilibre mondial reste tout de même incertain voir apocalyptique…

M. T.