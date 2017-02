Syrie : Lâ€™armÃ©e syrienne aux abords de Palmyre

Les forces gouvernementales syriennes poursuivaient, hier, leur offensive contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) près de Palmyre, a rapporté la presse syrienne. «Les troupes syriennes, appuyées par des milices pro-gouvernementales, sont à environ 20 km à l'ouest de la cité antique (...) combattent les terroristes dans les environs du village d'al-Bayarat», a indiqué une source militaire citée par l'agence de presse syrienne SANA.

«Les unités de l'armée syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité du village d'al-Kallabiyeh dans la région d'al-Bayarat, à l'est de Homs», a-t-on ajouté. Depuis le 7 février, les détachements de l'armée régulière syrienne ont repris à Daech un territoire de 22 km². Les agglomérations d'El Kuleybe et de Kirkouk ainsi que les hauteurs stratégiques environnantes ont été libérées. Selon des sources concordantes, moins de 20 km séparent désormais les troupes syriennes de Palmyre, joyau du désert syrien entre les mains de Daech depuis le mois de décembre.

Au plan diplomatique, le plan final est en élaboration pour le prochain cycle des pourparlers de paix inter-syriens qui devraient débuter le 23 février à Genève, a déclaré la porte-parole du Bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Yara Charif. «L'envoyé spécial met la touche finale à la participation des parties syriennes à la première phase des négociations inter-syriennes», a indiqué la porte-parole, lors d'une conférence de presse. Sous l'égide de l'ONU, les participants doivent se réunir à Genève à partir du 23 février pour reprendre leurs discussions qui ont été suspendues depuis avril dernier pour raison de leurs profondes divergences. Selon la porte-parole, le prochain round de négociations à Genève se concentrera sur les questions relatives à la gouvernance, à la nouvelle Constitution et aux élections en Syrie, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU.

A Raqa et selon le Pentagone, les dirigeants du groupe Daesh ont commencé à quitter leur capitale de facto, fuyant devant l'avancée de l'alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale.

«Nous commençons à voir que beaucoup de hauts dirigeants de l'EI, beaucoup de leurs cadres, commencent à quitter Raqa», a indiqué le capitaine de vaisseau Jeff Davis, porte-parole du Pentagone. «Ils ont de toute évidence pris en compte le fait que leur fin est proche à Raqa», a-t-il ajouté, évoquant un retrait «très organisé, très ordonné».

R. I.