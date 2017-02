Pakistan : Plus de 100 terroristes tuÃ©s

L'armée pakistanaise a déclaré vendredi que plus de 100 terroristes ont été tués depuis l'attentat suicide, jeudi dernier, dans un sanctuaire dans la province pakistanaise de Sindh (sud), qui a fait environ 90 morts.

Les opérations combinées sont en cours à travers le pays, y compris au Pendjab. Plus de 100 terroristes ont été tués depuis la nuit dernière et un grand nombre de personnes ont été arrêtées. Les détails seront dévoilés plus tard, a déclaré le porte-parole de l'armée. Il a indiqué que jeudi soir, le chef d'état-major des armées a donné l'ordre de lancer des opérations dans tout le pays pour répondre aux récentes attaques terroristes. Il a déclaré que les agences de renseignement ont réalisé des progrès pour découvrir les réseaux derrière les récentes attaques terroristes, et que les résultats seront publiés.