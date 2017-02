Tir sportif : Ali Hamlat, nouveau prÃ©sident de la FATS

Ali Hamlat a été élu jeudi nouveau président de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS), lors de l'assemblée générale élective (AGE) organisée au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger). Candidat unique à la présidence de la FATS après le rejet du dossier de Djabri Mahmoud, deuxième postulant au poste, Hamlat a obtenu 17 voix contre 6 et un bulletin nul sur les 24 votants (l'AG compte 25 membres).

Le nouveau président de la Fédération algérienne de tir sportif pour le mandat olympique (2017-2021), a été élu en compagnie de sept (7) membres fédéraux en plus d'une femme, comme le stipule la réglementation en vigueur. Le début des travaux de l'AG élective a enregistré un grand retard en raison des réclamations de quelques membres de l'AG à leur tête Djabri Mahmoud dont le dossier de candidature a été rejeté par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le jour même de l'AGE. Une demande de report des élections a été ensuite formulée. Le représentant du MJS a alors demandé à Djabri d'introduire un recours, ce qui a été fait par le concerné. Les travaux de l'AGE initialement programmés à 10h00 n'ont débuté qu'à 16h00. Outre Ali Hamlat et Djabri Mahmoud, Tagzirt Farid Nouredine était aussi candidat à la présidence, mais ce dernier s'est retiré de la course. Hamlat succède ainsi au président sortant Rabah Bouzid qui a vu sa candidature rejetée. Après son élection, le nouveau président de la FATS a promis de "relancer la discipline" qui a connu selon lui "une nette régression". "Nous allons axer notre travail sur les catégories jeunes car seul le travail à la base nous permet d'avoir des titres et des médailles", a déclaré Hamlat qui a déjà présidé la fédération durant deux mandat (2005-2008) et (2001-2004).