Hethat et Belferar en Ã‰thiopie pour un stage

Les coureurs algériens, Yacine Hethat et Mohamed Amine Belferar, ont embarqué vendredi pour l'Ethiopie où ils effectueront un stage de préparation de plus de 40 jours à Addis-Abeba, en vue des prochains Championnats du monde d'athlétisme prévus à Londres, a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). "Yacine Hethat et Mohamed Amine Belferar vont effectuer un stage de préparation du 17 février au 4 avril à Addis-Abeba pour préparer, entre autres, les prochains Championnats du monde à Londres" a détaillé la FAA. Les deux athlètes algériens, spécialistes du 800 m et 1.500 m, seront "encadrés par l'entraîneur Amar Benida", a encore précisé la Fédération. Plusieurs athlètes algériens, dont le double médaillé d'argent à Rio Taoufik Makhloufi, avaient jeté leur dévolu sur l'Ethiopie pour préparer les JO2016. Hethat et Belferar s'apprêtent à rejoindre le même site qui semble procurer des conditions de préparation optimales du fait, notamment, qu'il se situe en haute altitude.