AthlÃ©tisme : le SG de la FÃ©dÃ©ration rÃ©intÃ¨gre son poste

Le secrétaire général de la Fédération algérienne d'Athlétisme Arezki Azaouen, démis de ses fonctions le 22 septembre 2016 par le président de l'instance, Amar Bouras, a réintégré son poste dernièrement sur décision du ministère de la Jeunesse et des Sports, a appris l'APS vendredi auprès de la Fédération. "La décision de réintégrer Azaouen a été prise le 12 février, mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'il a officiellement repris ses fonctions", a détaillé notre source, ajoutant que "c'est Azaouen qui dirigera l'Assemblée Générale élective" de l'instance dont la date vient d'être fixée au 9 mars.

Pour ce qui est de l'Assemblée générale ordinaire de la FAA, pour la présentation des bilans moral et financier de l'année 2016 ainsi que le mandat olympique 2013-2016, "elle se tiendra le 26 février courant", a ajouté notre source. Les commissions de candidatures et de recours seront installées pendant cette AGO avec pour mission de préparer l'AGE du 9 mars qui "aura probablement lieu à Ain Benian".