Cyclisme, Championnats dâ€™Afrique (course sur route juniors) : Hamza Mansouri en or

Le cycliste algérien a fini premier de la course en ligne sur une distance de 99 km, avec une chronomètre de 02 heures 31 minutes et 03 secondes, devançant l’autre Algérien Oussama Chablaoui. La dernière place de ce podium 100% maghrébin est revenue au cycliste marocain Abdellah Loukili. À la faveur de cette victoire, Mansouri cumule sa seconde médaille d’or, après celle remportée mercredi dernier, lors de la course contre la montre en individuel en parcourant le circuit de 29 km en 38 min 35, devant le Marocain Mohammed Medrazi et l’Éthiopien Kiflom Gademaedhim Gebreselassie. Aujourd’hui, la cinquième et dernière journée de ce championnat d’Afrique sera animée par la course en ligne élite (169 km), avec la participation des séniors algériens où Azzedine Lagab and co auront fort à faire afin de défier l’armada érythréenne qui domine cette spécialité depuis 2010.

Il est a rappeler que l’Algérie est représentée par 14 cyclistes algériens (juniors, seniors et U23) à ces championnats d'Afrique sur route, dont le coup d'envoi a été donné lundi à Louxor, en Égypte, avec la participation de 21 pays.

Boughlali Mohamed