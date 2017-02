Le Coin du copiste : Lâ€™AlgÃ©rie au cÅ“ur

Le grand écrivain, Mouloud Feraoun nous revient cette semaine à la faveur d’une conférence-débat prévue ce mardi à 18 heures au niveau de l’Institut français d’Alger. L’événement est organisé grâce à l’aimable collaboration du professeur José Lenzini de l’Ecole du journalisme de communication de Marseille. Notre écrivain victime d’un sanglant attentat de l’OAS, à quelques jours de l’indépendance, aurait eu en 2013, cent ans, c’est ce qu’avance le chercheur français natif de Sétif et biographe de Feraoun et de Camus, un journaliste qui est l’auteur de près d’une quinzaine d’ouvrages entre mémoires, correspondances et bien sûr biographies. La conférence qui porte le titre de «Un homme engagé» va tenter avec le public —l’entrée étant libre— d’évoquer la vie et l’œuvre de l’écrivain et son émergence en tant que valeur intellectuelle, porteuse dans une guerre sanglante contre le colonialisme d’humanisme et de fraternité envers son peuple et ses semblables. Le biographe rappellera l’enfance, dans des conditions dures, de Mouloud Feraoun, tout en dressant un état des lieux de l’Algérie du début du siècle avec la grande misère que connaissent les autochtones particulièrement la communauté kabyle dans les hameaux de Kabylie. C’était une époque où l’on considérait l’Algérie comme la France l’amputant de sa population qui avait subi la conquête, les insurrections dans le sang, les enfumages de Bugeaud et le massacre de Sétif. Mais le fils du pauvre n’est pas un élève comme les autres, il veut échapper à sa condition pénible et miracle ! Il devient l’instituteur de l’école, puis son directeur pour former une génération d’algériens. A force de persévérance et de travail Feraoun, aurait eu la brillante carrière professionnelle qu’il méritait puis le couronnement et la reconnaissance avec en tant qu’écrivain dès la sortie de son premier roman en 1950. Il continue d’écrire pendant la révolution malgré le cortège d’horreurs et de bouleversements qui secouent le pays en guerre. L’engagement de l’auteur de «La terre et le sang» dont parlera le conférencier est tel que l’écrivain refuse d’accepter de De Gaulle, un poste prestigieux car il préfère se consacrer dans un centre socio-éducatif au plus démunis et aux habitants des bidonvilles de la capitale. C’est cette dernière fonction qui lui vaudra d’ailleurs d’être froidement assassiné par l’OAS avec trois autres collègues et amis. Ce qui fait dire et permet d’affirmer au biographe que Mouloud Feraoun était loin d’être un «assimilé» mais qu’il se battait comme un authentique berbère contre les tentatives d’annexion de ce «bon indigène» d’une immense culture et au cœur profondément algérien.

L. Graba