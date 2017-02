CoopÃ©ration direction de la culture -universitÃ© : Un cours de sÃ©miologie du cinÃ©ma

Un cours de «sémiologie du cinéma, théorie et pratique» sera animé le 20 février prochain par Mme Latifa Lafer, Docteur en cinéma amazigh, au niveau de la cinémathèque de la ville de Tizi-Ouzou, apprend-on de la direction locale de la culture. Cette activité rentre dans le cadre du cours « sémiologie «destiné aux étudiants en 3e année LMD, assuré par le département de langue et culture Amazigh de l’université Mouloud-Mammeri (UMMTO). L’organisation de ce cours au niveau de la cinémathèque vise à promouvoir le 7e Art et à redynamiser les espaces dédiés au cinéma dans la Wilaya, a précisé la direction de la culture en soulignant que cette activité rentre dans le cadre du travail de coopération qui a été entrepris récemment avec l’université Mouloud-Mammeri.

Bel. Adrar