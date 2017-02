Wael Jassar et Nawel Zoghbi en concert Ã  Alger : Le public conquis

Une organisation peu professionnelle, voilà comment on peut décrire les conditions dans lesquelles s’est déroulé le concert de Wael Jassar et de Nawel Zoghbi, vendredi soir.



En effet, le show animé par les deux Libanais était plus au moins réussi par le sponsor de l’événement qui a octroyé à ses employés et leurs familles des accès gratuits juste en présentant leurs badges professionnels et ce à l’occasion de son 15e anniversaire.

Vu le tarif du billet qui variait entre 2.000 et 4.000 DA, le public n’était pas présent en force à la coupole Mohamed-Boudiaf, lieu où s’est déroulé ce fameux concert, longuement préparé.

Les dépassements dans le timing se sont surtout fait ressentir par les différents médias présents qui étaient conviés à couvrir une conférence de presse avant le concert à l’hôtel à Alger. Passant à un point de presse annulé puis reprogrammé à la coupole, avant de voir leur rencontre avec les artistes basculer dans la désinvolture des organisateurs, visiblement dépassés, incapables de gérer et de fournir la moindre information fiable. Après plusieurs reports et rumeurs d'annulation du point de presse, Wael Jassar s'est enfin présenté devant les médias avant de monter sur scène, «s'excusant» du retard dû, selon lui, à «une fatigue subite» qu'il a eu suite «au changement de climat» causé par le voyage. «Il est inacceptable de travailler dans de telles conditions, respecter la presse relève d'un impératif catégorique», s'est indignée une consœur de la radio algérienne. Quand au public qui a fait le déplacement à la coupole du Complexe Mohamed-Boudiaf pour assister au concert organisé par «WelSound», il a dû patienter plus d’une heure de plus que l'horaire prévu pour voir enfin se succéder les deux stars de la chanson orientale qui ont rendu deux prestations différentes d'un peu plus d'une heure chacune. Accompagnés par leurs orchestres respectifs, les deux artistes ont interprété des chansons de leurs anciens et nouveaux albums, repris en chœur par quelques fans, galvanisés et au bon répondant qui ont savouré chaque instant des deux concerts dans la délectation.

Sihem Oubraham