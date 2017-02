Suarez : Â« Barcelone est capable de renverser Paris au retour Â»

L'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez a déclaré vendredi croire en les chances d'éliminer le Paris Saint-Germain au match retour après une défaite 4-0 à l'aller, en 8e de finale de la Ligue des champions, "un grand défi" qui n'a encore jamais été accompli. "C'est dur de perdre comme ça, surtout en 8e de finale de la Ligue des champions, mais je pense que cette équipe est capable de renverser la situation", a estimé l'Uruguayen lors d'un événement de bienfaisance, à près de trois semaines de la rencontre prévue le 8 mars. "Cette équipe a écrit l'histoire en gagnant le triplé, en gagnant plein de choses ces dernières années et si nous voulons créer l'histoire comme équipe, nous devons alors nous concentrer pour inverser la situation", a-t-il poursuivi. "C'est un grand défi et nous avons hâte d'y être." "Nous sommes tous coupables" de la déroute concédée à Paris. "Quand nous gagnons, nous gagnons ensemble et c'est pareil quand nous perdons", a-t-il ajouté.