Ligue 2 (21e journÃ©e) : Le Ghali fait tomber le leader

La 21e journée du championnat de Ligue Deux, disputée ce week-end, a été marquée par la défaite du leader à domicile. Le Paradou Athletic Club a chuté face à la formation de la GC Mascara. L'unique réalisation de cette palpitante rencontre a été l'œuvre de Hachem à la 66e minute de jeu. Encore relégable à l'issue de la phase aller, le Ghali, qui réalise un parcours sans faute depuis l'entame de la seconde partie du championnat, met ainsi un terme à la longue série d'invincibilité du PAC. Les poulains du technicien espagnol Josep Maria Nugués enregistrent ainsi leur seconde défaite de la saison. Les camarades de Meziani, qui comptent un match en moins, gardent néanmoins la tête du classement avec une avance considérable. De son côté, la JSMB n'a fait qu'une bouchée de l'Amal Bou Sâada. Les poulains du coach Ifticen se sont imposés, à domicile, par le score sans appel de 3 à 0. Ounas a ouvert la marque sur penalty en début de rencontre (10'). Rebbouh a doublé la mise avant la pause (42'), avant que Drifel ne confirme le succès des Bejaouis dans les arrêts de jeu de cette partie à sens unique. Grâce à cette large victoire, la JSMB reprend la seconde place du classement. D'autant plus que l'US Biskra, véritable surprise de la saison, a été forcé au partage des points à El Eulma. Menée dès l'heure de jeu, suite à la réalisation de Bouharbit, l'équipe de la ville des Zibans a pu arracher le point du nul en fin de partie (90+4'), grâce au but de Belgharbi. L'USB reste ainsi en course, tandis que Babya, en position de second relegable, voit sa situation se compliquer un peu plus. De son côté, la JSM Skikda à disposé, avec l'art et la manière, de l'ASM Oran (3-1), auteur d'un parcours en dents de scie depuis l'entame de cet exercice. Dans l'autre match des outsiders, le Mouloudia de Saida a pris le meilleur sur l'ASO Chlef (1-0). Dans le bas du tableau, le CRB Ain Fekroun quitte la zone de relégation grâce à son précieux succès (1-0) face au Widad de Boufarik. L'ASK Khroub, quant à lui, auteur d'un match nul (1-1) à Bordj Bou Arreridj, hérite de la place de premier relégable.

R. M.