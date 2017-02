COMMENTAIRE : Ancrage

Rendue obligatoire depuis une quinzaine d’années, après le séisme de Boumerdès du 21 mai 2003, l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles, instituée par l’ordonnance 03-12 du 26 Août 2003, peine à se positionner sur le marché. Ce produit qui couvre une multitude de risques, liés notamment aux tremblements de terre, n’arrive toujours pas à trouver ancrage dans la pratique. En fait, s’il est admis que, le segment ait enregistré, ces dernières années, une relative évolution, il ressort des bilans cycliques du secteur que, les algériens éprouvent peu d’intérêt quant à souscrire aux contrats d’assurance sous le chapitre «CAT-NAT», en particulier en ce qui concerne les habitations. Un responsable du domaine des assurances vient d’avancer un chiffre de 700.000 bâtisses assurées, soit 9 à 10% du patrimoine immobilier national. Un indicateur qui suscite des interrogations sur cet état de fait au regard du caractère obligatoire de l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles. En fait, cette réticence des algériens à assurer leurs habitations reste injustifiée et inexplicable et renseigne sur le chemin qui reste à parcourir pour convaincre de l’intérêt de cette démarche. Les motifs suggérés évoquent des «lacunes liées à la culture d’assurance non encore suffisamment répandue au sein de la société algérienne et manque de moyens de contrôle de l’obligation», la loi prévoyant que, les propriétaires doivent impérativement remettre une attestation d'assurance au notaire en cas de vente ou de location, et à l'administration fiscale, au moment de la déclaration fiscale, l’obligation étant ainsi «perceptible seulement au moment des transactions immobilières et en fiscalité». Volet, à l’origine, «indissociable non seulement de la vision sectorielle mais aussi de celle, globale, de l’économie», le dispositif CAT-NAT n’a, par conséquent, pas encore produit l’impact attendu au sein de la société algérienne. Le niveau de souscription demeure «très en deçà du potentiel et de l’importance des risques encore pesants», d’autant plus qu’en Algérie, les séismes, entre autres aléas naturels, figurent en pole position du tableau de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles. Les événements douloureux de Bab El Oued, de Boumerdès (le tremblement de terre de Boumerdès, en 2003, demeure la plus importante catastrophe naturelle en termes de pertes matérielles avec 5 milliards de dollars de dégâts recensés), Ghardaïa, El Bayadh, El Tarf, marquent encore nos mémoires. Par conséquent, on devrait peut-être repenser les moyens et les procédures pour mieux gérer et maîtriser les effets des catastrophes naturelles, au plan de l’assurance cela s’entend. Le cadre juridique et réglementaire est bien défini, mais il faudrait éventuellement que les experts revoient certains aspects pour optimiser et améliorer son ancrage dans la culture citoyenne.

D. Akila